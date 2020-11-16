17 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Еремин день и именинники

17 ноября в мире отмечают Международный день студента и День недоношенных детей. Православные христиане чтят память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. В народе праздник получил название Еремин день или Ерема Домосед, и приговаривают: Ерема – сиди дома.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 17 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

17 ноября именины празднуют: Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Степан.

Международный день студента

Международный день студента 2020. Pixabay

Праздник был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, но отмечать его начали с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. Так, 17 ноября 1939 года в Праге были арестованы и отосланы в концлагерь более 1200 студентов. В этот день принято также чтить их память.

В настоящее время День студентов празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи.

День недоношенных детей

День недоношенных детей: что это за праздник. Pixabay

Дата была учреждена в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными, свыше одного миллиона из них умирают вскоре после рождения, многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. По статистике, преждевременные роды являются причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных детей в мире.

Еремин день или Ерема Домосед

В этот день почитается память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Оба они были учениками святого Тита – последователя апостола Павла. Никандр и Ермей обратили многих язычников в веру. Об их деятельности стало известно правителям, поклонявшимся идолам, и христиан схватили. Однако ни уговоры, ни угрозы, ни пытки не заставили Никандра и Ермея отречься от веры. После жестоких истязаний мучеников предали смерти.

Еремин день или Ерема Домосед: что нельзя делать. Pixabay

В народе праздник называли Еремин День или Ерема Домосед. 17 ноября желательно провести дома. Наши предки в этот день по обычаю не ходили в гости и к себе никого не пускали. Особенно строго хозяин следил за тем, чтобы никому не дать пару поленьев или ведро угля. По народным приметам одолжить или дать в этот день что-либо из печных принадлежностей или топлива могло лишить семью достатка и уюта. На Ерему Домоседа внимательно следили за осадками. Выпавший в новолуние снег – обязательно стает, в полнолуние же – останется до весны.

Приметы на 17 ноября: какой будет погода

На улице стелится густой туман – к оттепели.

Утки остались на зимовку – к мягкой зиме.

Снег выпал – к хорошему урожаю озимых.

Лед на реке грудами становится – будет много хлеба.

Что нельзя делать 17 ноября на Ерему

Нельзя впускать в дом незнакомцев – по народным приметам это к несчастью.

Не стоит покидать дом без острой необходимости – можно пострадать от нечистой силы или сглаза.

Запрещено заливать печной огонь водой – это может привести к разорению.

Нельзя продавать или обменивать дом – по народным приметам сделка, заключенная на Ерему Домоседа, впрок не пойдет.

Не стоит играть свадьбы или шумные гуляния.

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