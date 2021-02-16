17 февраля: что нельзя делать, приметы и именинники

17 февраля в христианской религии известен как Пепельная среда, в народе этот день называли Никола Студеный, а мир празднует День спонтанного проявления доброты.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 17 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 17 февраля празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Пепельная среда

В 2021 году начало Великого поста у западных христиан выпало на 17 февраля. Этот день знаменует границу между мясопустными празднованиями и строгим длительным постом.

Также в этот день проводится специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом. Этим ритуалом католики ознаменуют начало поста.

Любопытной традицией является также собираться вечером в среду в трактире, чтобы попрощаться с выпивкой и едой. Католики называют эту традицию "полосканием рта".

17 февраля – Пепельная среда. Vatican News

Никола Студеный

Студеным Николу прозвали неслучайно. В древности на этот день выпадали сильнейшие морозы. Этот народный праздник имел и другое название – Волчий сват. В старые времена люди верили, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Поэтому крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности.

Также на Николу наблюдали за деревьями, чтобы узнать, какой погоды ждать от природы, а знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты.

17 февраля крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности. pexels.com

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты отмечается во всем мире ежегодно 17 февраля благодаря инициативе международных благотворительных организаций США. Праздник обрел общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Приметы на 17 февраля

Если длинные еловые ветки наклоняются к земле, значит, будет снегопад с метелью, а если лиственный лес издали чернеет – можно ждать оттепель.

Если во сне 17 февраля к вам придет птица, то ждите хороших новостей.

А вот если приснится свинья – придется столкнуться с жизненными испытаниями.

Что нельзя делать 17 февраля

В этот день строго запрещено шить, подковывать коней и подкладывать яйца под наседку.

Также нельзя 17 февраля собираться в дальнюю дорогу – пути не будет.

Не стоит также прясть нити, иначе лен и конопля могут не вырасти.

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