17 февраля: что нельзя делать, приметы и именинники
17 февраля в христианской религии известен как Пепельная среда, в народе этот день называли Никола Студеный, а мир празднует День спонтанного проявления доброты.
Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 17 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.
День ангела 17 февраля празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.
Пепельная среда
В 2021 году начало Великого поста у западных христиан выпало на 17 февраля. Этот день знаменует границу между мясопустными празднованиями и строгим длительным постом.
Также в этот день проводится специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом. Этим ритуалом католики ознаменуют начало поста.
Любопытной традицией является также собираться вечером в среду в трактире, чтобы попрощаться с выпивкой и едой. Католики называют эту традицию "полосканием рта".
Никола Студеный
Студеным Николу прозвали неслучайно. В древности на этот день выпадали сильнейшие морозы. Этот народный праздник имел и другое название – Волчий сват. В старые времена люди верили, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Поэтому крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности.
Также на Николу наблюдали за деревьями, чтобы узнать, какой погоды ждать от природы, а знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты.
День спонтанного проявления доброты
День спонтанного проявления доброты отмечается во всем мире ежегодно 17 февраля благодаря инициативе международных благотворительных организаций США. Праздник обрел общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
Приметы на 17 февраля
Если длинные еловые ветки наклоняются к земле, значит, будет снегопад с метелью, а если лиственный лес издали чернеет – можно ждать оттепель.
Если во сне 17 февраля к вам придет птица, то ждите хороших новостей.
А вот если приснится свинья – придется столкнуться с жизненными испытаниями.
Что нельзя делать 17 февраля
В этот день строго запрещено шить, подковывать коней и подкладывать яйца под наседку.
Также нельзя 17 февраля собираться в дальнюю дорогу – пути не будет.
Не стоит также прясть нити, иначе лен и конопля могут не вырасти.
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