17 февраля: что нельзя делать, приметы и именинники

17 февраля в христианской религии известен как Пепельная среда, в народе этот день называли Никола Студеный, а мир празднует День спонтанного проявления доброты.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 17 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 17 февраля празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

В 2021 году начало Великого поста у западных христиан выпало на 17 февраля. Этот день знаменует границу между мясопустными празднованиями и строгим длительным постом.

Также в этот день проводится специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом. Этим ритуалом католики ознаменуют начало поста.

Любопытной традицией является также собираться вечером в среду в трактире, чтобы попрощаться с выпивкой и едой. Католики называют эту традицию "полосканием рта".

Студеным Николу прозвали неслучайно. В древности на этот день выпадали сильнейшие морозы. Этот народный праздник имел и другое название – Волчий сват. В старые времена люди верили, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Поэтому крестьяне старались не выходить из дома без особой надобности.

Также на Николу наблюдали за деревьями, чтобы узнать, какой погоды ждать от природы, а знахари заговаривали ветер, делали отвороты и привороты.

День спонтанного проявления доброты отмечается во всем мире ежегодно 17 февраля благодаря инициативе международных благотворительных организаций США. Праздник обрел общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Если длинные еловые ветки наклоняются к земле, значит, будет снегопад с метелью, а если лиственный лес издали чернеет – можно ждать оттепель.

Если во сне 17 февраля к вам придет птица, то ждите хороших новостей.

А вот если приснится свинья – придется столкнуться с жизненными испытаниями.

В этот день строго запрещено шить, подковывать коней и подкладывать яйца под наседку.

Также нельзя 17 февраля собираться в дальнюю дорогу – пути не будет.

Не стоит также прясть нити, иначе лен и конопля могут не вырасти.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на январь 2021 года: каких святых чтит церковь и когда необходимо соблюдать пост.