17 декабря: какой праздник отмечают, приметы в День Варвары и именинники

В четверг, 17 декабря, в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Христиане восточного обряда чтят память cвятой великомученицы Варвары Илиопольской. По народному календарю – Варварины морозы.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 17 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

17 декабря именины празднуют: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай.

День работника государственной исполнительной службы Украины

День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года.

День работника государственной исполнительной службы Украины. Рexels

Ежегодно во время мероприятий, посвященных дате, отмечается, что "деятельность этой сферы направлена на соблюдение принципов законности, справедливости и гуманизма и создает основу для развития Украины как современного правового государства".

День святой Варвары

Варвара жила в 3-4 веках в Финикии. Девушка родилась в семье язычников, ее родители принадлежали к илиопольской знати. Отец Варвары, Диоскор, закрыл ее в башне от посторонних взоров, так как она была очень красивой. Во время заточения Варвара пришла к христианству, а после того как отец освободил ее, решив выдать дочь замуж, девушка приняла крещение.

Святая Великомученица Варвара. Азбука веры

Узнав о том, что Варвара стала сторонницей христианства, Диоскор обезглавил ее. Вместе со святой Варварой казнили еще одну мученицу – Иулианию, которая, поразившись стойкости девушки, также приняла христианство. Согласно преданию, впоследствии на Диоскора обрушился гнев Божий – его убила молния.

Мощи святой великомученицы Варвары покоятся в Киеве, во Владимирском соборе Православной церкви Украины: в 1108 году их привезла с собой из Византии жена князя Святополка Изяславича– Варвара.

Святая Варвара считается покровительницей детей, также ей молятся о здоровье и избавлении от недугов.

Варварины морозы

На Руси у Варвары просили помощи в разрешении конфликтов с родителями и другими родственниками, а также считали, что она помогает избавляться от уныния и печали.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В этот день часто замечали особенно яркое сияние звезд на морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день становился светлее.

Приметы на Варварины морозы: что нельзя делать. Pixabay

На Варварины морозы люди начинали усердно готовиться к предстоящим новогодним праздникам. Женщины занимались изготовлением фруктовых и медовых сладостей, а мужчины варили пиво и делали медовуху. На Варварин день не разрешалось ткать.

Приметы на Варвары 17 декабря

Сильные морозы – холодно будет еще долгое время.

Красный закат предвещает теплую погоду.

Дым из трубы стелется по земле – день будет теплым.

Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя стирать, белить дом и заниматься другими ремонтными работами – это считается грехом.

Категорически запрещено прясть и заниматься рукоделием.

Без особой необходимости не выходите вечером из дома.

Старайтесь в этот день не злословить и не вступать в конфликты.

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