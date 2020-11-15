16 ноября: какой праздник отмечают, приметы в день Анны Холодной и именинники

16 ноября 2020 года в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а в мире – Международный день, посвященный терпимости. Также Православная Церковь почитает память княжны Анны Всеволодовны. В народе праздник называется – день Анны Холодной.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 16 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

16 ноября именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Илья, Иван, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федот, Федор.

Этот праздник установлен указом первого президента Украины Леонида Кравчука от 11 ноября 1994 года в поддержку инициативы работников радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли. Отмечается ежегодно 16 ноября. Девиз: "Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством".

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди различны, но равны в своих достоинствах и правах. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

Православные христианев этот день чтут память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Она была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению богу. В простонародье ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода, и зима вступала в свои права.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, а девушки брались за рукоделие. Другие названия праздника: "Анна Зимовая", "Кросник", "Агапий", "Бабы".

Дрова сильно трещат в печи – к ненастью.

16 ноября ударил мороз – зима будет теплой.

Мыши начали активно рыть норы – зимой ударят сильные морозы.

Снег лежит, а листья еще не осыпались – год будет неурожайным.

В этот день запрещено беременным женщинам работать

Также нужно воздержаться от стирки и уборки.

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