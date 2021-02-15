16 февраля: праздники, приметы и именинники

16 февраля православные христиане почитают память святых Семена и Анны, также этот праздник известен в народе под названием Хранитель младенцев и Починки.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 16 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день Анна, Роман, Михаил, Юлиана, Адриан, Василий, Владимир, Иван, Николай, Павел.

Семен и Анна

В этот день в православной религии почитается память Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Эти святые на сороковой день после рождения Иисуса, специально пришли, чтобы встретить его в храме. Симеон Богоприимец известен как благочестивый праведник и ученый, живший в Иерусалиме. Он усомнился в словах предания "дева во чреве примет и родит сына", за что Ангел обрек его на долгую жизнь, вплоть до 300 лет, чтобы старец своими глазами увидел рожденного Девой Марией. В свою очередь, благочестивая вдова Анна, узнав о рождении Спасителя, восславила его.

В этот день в православной религии почитается память святых Анны и Семена Азбука веры

Церковный праздник также принято называть Хранитель младенцев. По традиции, 16 февраля нужно обращать свои молитвы к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой за здравие младенцев, недавно появившихся на свет.

Починки

Это название родилось из обычая начинать подготовку ездовой и пахотной лошадиной сбруи. Знаменитая поговорка "Готовь сани летом, а телегу зимой" возникла в этот день. С самого утра 16 февраля селяне занимались ремонтом сельскохозяйственного инвентаря, уборкой в погребах и сараях, перекладыванием вещей.

16 февраля начинают подготовку ездовой и пахотной лошадиной сбруи pexels.com

Также в этот праздник варили особое кушанье – саламату из гречишного пресного теста с маслом.

Народные приметы 16 февраля

Если в этот день идет рыхлый снег хлопьями – лето будет с обильными дождями.

Воробьи громко чирикают 16 февраля – к близкой и теплой весне.

Если лес шумит, то оттепель не заставит себя ждать, а если деревья трещат, то стоит готовиться к крепким морозам.

Починки – по сохе поминки.

Если 16 февраля трещат деревья в лесу, то стоит готовиться к крепким морозам. pexels.com

Что нельзя делать 16 февраля

В этот день строго-настрого запрещено лениться и бездельничать.

На Семена и Анну нельзя надевать черные вещи.

Также не стоит брать деньги в долг.

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