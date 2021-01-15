15 января: какой праздник отмечают, приметы на день Сильвестра и что нельзя делать

Анастасия Польская Праздники 06:07, 15.01.2021

15 января Православная церковь отмечает День памяти святого Серафима Саровского, а в народном календаре славян 15 января известно как Сильвестров день, или Куриный праздник.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 15 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 15 января: Юлиана, Ульяна, Юлия, Егор, Сильвестр, Василий, Марк, Кузьма, Сергей, Петр, Павел.

День святого Серафима

15 января православные верующие почитают в церкви чудотворца Серафима Саровского. Согласно Писанию, преподобный Саровский самостоятельно отражал нападения нечистой силы. Также известно, что при жизни он молился на камне тысячу ночей.

15 января – День Святого Серафима Саровского.
pravoslavnaya-biblioteka.ru

Сильвестров день, или день Кура и Курки

В народном календаре славян 15 января означало, что пора заняться чисткой курятников и заговариванием от нечистой силы и лихоманки. Так, восточные народы вычищали курятники, а болгары – хлева буйволов.

Чтобы защитить кур и петухов от злых духов, внутри курятника подвешивали черный камень с дыркой — "куриный бог". Также украинцы окуривали сараи с домашней птицей смолой, чтобы защитить от куриной слепоты. Детям в этот день принято было дарить игрушки из глины.

15 января отмечают Куриный праздник.
slavdelo.dn.ua

Приметы на 15 января

  • Если петух рано запел – вскоре будет оттепель, а если на ночь – ждать перемены погоды.

  • Если вечером затянуло небо облаками, это также означало перемену погоды.

  • Если на небе новолуние – следующий день будет ветреным.

  • Снежная буря 15 января сулит крепкие морозы в ближайшее время.

Что нельзя делать 15 января

  • В Куриный праздник старались не есть мясо, в том числе куриное. В прошлые века верили, что иначе счастье может упорхнуть из дома.

  • Согласно лунному календарю, 15 января не стоит заниматься судебными делами.

  • 15 января запрещено устраивать громкие скандалы и ссориться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.

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