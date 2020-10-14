15 октября: какой завтра праздник, приметы в Куприянов день и именинники

15 октября 2020 года во всем мире отмечают Всемирный день мытья рук, День белой трости и Международный день сельских женщин. Также православная церковь почитает память священномученика Киприана. В народе праздник называют – Куприянов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 15 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день мытья рук

Впервые праздник отмечался в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Инициатором был детский фонд Организации Объединенных Наций. Медики напоминают: через грязные руки в организм попадают возбудители холеры, вирусной пневмонии, гепатита, гриппа и ОРВИ. Цель праздника – привлечь внимание общественности к необходимости гигиенической процедуры.

Всемирный день мытья рук: что это за праздник culture.ru

Международный день белой трости

Этот праздник является символом незрячего человека. Дата призывает помнить о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. По данным ВОЗ, в мире поражены слепотой 36 млн человек, еще 253 млн – имеют пониженное зрение.

Международный день белой трости: что это за праздник livekuban.ru

Международный день сельских женщин

Утвержден Генассамблеей ООН в 2007 году. Этот праздник признает "важнейшую роль сельских женщин, в том числе тех, кто принадлежит к коренным народам, их вклад в ускорение развития сельского хозяйства, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".

Международный день сельских женщин: когда отмечают bitoflife.ru

Куприянов день

Православные в этот день почитают память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. В народе верили, что они спасают от нечисти и чар. В этот период начинается сильный листопад. Также с этого дня разрешалось ходить на болота и собирать клюкву, а крестьяне начинали сеять на зиму.

Святые Киприан и Иустина dpchas.com.ua

Также 15 октября отмечается День Ангела Андрея, Анны, Бориса, Василия, Георгия, Давида, Дмитрия, Ивана, Константина, Михаила, Петра, Степана, Федора, Якова.

Приметы на 15 октября

Приметы на 15 октября ptzgovorit.ru

Сильный дождь 15 октября – зима будет холодной.

15 октября опадают листья – скоро ударят первые настоящие морозы.

Выпал снег 15 октября – через 40 дней наступит настоящая зима.

Что нельзя делать 15 октября

Вэтот день запрещено ссориться и обижаться.

Также нельзя употреблять спиртные напитки, взывать или упоминать беса и грешить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.