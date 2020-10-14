15 октября: какой завтра праздник, приметы в Куприянов день и именинники

Юля Ухина
Юля Ухина
Праздники
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Что отмечают 15 октября: приметы и праздники

15 октября 2020 года во всем мире отмечают Всемирный день мытья рук, День белой трости и Международный день сельских женщин. Также православная церковь почитает память священномученика Киприана. В народе праздник называют – Куприянов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 15 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день мытья рук

Впервые праздник отмечался в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Инициатором был детский фонд Организации Объединенных Наций. Медики напоминают: через грязные руки в организм попадают возбудители холеры, вирусной пневмонии, гепатита, гриппа и ОРВИ. Цель праздника – привлечь внимание общественности к необходимости гигиенической процедуры.

Всемирный день мытья рук: что это за праздник

Международный день белой трости

Этот праздник является символом незрячего человека. Дата призывает помнить о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. По данным ВОЗ, в мире поражены слепотой 36 млн человек, еще 253 млн – имеют пониженное зрение.

Международный день белой трости: что это за праздник

Международный день сельских женщин

Утвержден Генассамблеей ООН в 2007 году. Этот праздник признает "важнейшую роль сельских женщин, в том числе тех, кто принадлежит к коренным народам, их вклад в ускорение развития сельского хозяйства, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах".

Международный день сельских женщин: когда отмечают

Куприянов день

Православные в этот день почитают память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины. В народе верили, что они спасают от нечисти и чар. В этот период начинается сильный листопад. Также с этого дня разрешалось ходить на болота и собирать клюкву, а крестьяне начинали сеять на зиму.

Святые Киприан и Иустина

Также 15 октября отмечается День Ангела Андрея, Анны, Бориса, Василия, Георгия, Давида, Дмитрия, Ивана, Константина, Михаила, Петра, Степана, Федора, Якова.

Приметы на 15 октября

Приметы на 15 октября

  • Сильный дождь 15 октября – зима будет холодной.

  • 15 октября опадают листья – скоро ударят первые настоящие морозы.

  • Выпал снег 15 октября – через 40 дней наступит настоящая зима.

Что нельзя делать 15 октября

  • Вэтот день запрещено ссориться и обижаться.

  • Также нельзя употреблять спиртные напитки, взывать или упоминать беса и грешить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.

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