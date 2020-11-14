15 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Акиндина и Пигасия и именинники
15 ноября 2020 года в Украине отмечают День работников сельского хозяйства, а в мире – День вторичной переработки мусора. Также православные христиане почитают чудотворную икону Божьей Матери Одигитрии, именуемой Шуйской. В народе же празднуют День Акиндина и Пигасия.
В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 15 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.
15 ноября именины празднуют: Акиндин, Анеподист, Елпедифор, Маркиан, Пигасий, Филагоний, Альберт, Домна, Домиана.
День работников сельского хозяйства в Украине
Праздникучрежден в 1993 году указом первого президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины. Ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.
День вторичной переработки мусора
Ежегодно 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки мусора. Главная цель праздника – привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме.
Празднование в честь иконы Божьей Матери Шуйской
В этот день Православная Церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654–1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. Есть предание, что от иконы получили исцеление от беснования отрок Иаков и многие другие больные.
День Акиндина и Пигасия
В этот день православные почитают память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке. В народе в это время активно сушили зерно, разводя под ним огонь.
Приметы на 15 ноября
Снег выпал – к половодью.
Дороги замерзли – через неделю будет оттепель.
Галки собираются в стаи – к снегопаду.
Вечером туман – к сильному ветру.
Вокруг луны темный круг видно – к вьюге.
Кошка спит целые сутки – к заморозкам.
Что нельзя делать 15 ноября
В этот день запрещается ругаться и отдавать долги.
Также нельзя отправляться в командировку или путешествовать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.