15 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Акиндина и Пигасия и именинники

15 ноября 2020 года в Украине отмечают День работников сельского хозяйства, а в мире – День вторичной переработки мусора. Также православные христиане почитают чудотворную икону Божьей Матери Одигитрии, именуемой Шуйской. В народе же празднуют День Акиндина и Пигасия.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 15 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

15 ноября именины празднуют: Акиндин, Анеподист, Елпедифор, Маркиан, Пигасий, Филагоний, Альберт, Домна, Домиана.

День работников сельского хозяйства в Украине

Праздникучрежден в 1993 году указом первого президента Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса Украины. Ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.

День работников сельского хозяйства в Украине: когда отмечают storeinsider

День вторичной переработки мусора

Ежегодно 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки мусора. Главная цель праздника – привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме.

Всемирный день вторичной переработки мусора: когда отмечают tvoeradio.by

Празднование в честь иконы Божьей Матери Шуйской

Икона Божьей Матери Шуйской (Смоленской) astreparh.ru

В этот день Православная Церковь чтит чудотворную икону Божьей Матери Шуйской (Смоленской), написанную в 1654–1655 годах в Воскресенском приходе города Шуи Владимирской епархии. Святому лику приписывают много чудесных исцелений, особенно от глазных болезней. Есть предание, что от иконы получили исцеление от беснования отрок Иаков и многие другие больные.

День Акиндина и Пигасия

Святые мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист hram-olgi.ru

В этот день православные почитают память святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников, пострадавших за христианство в 4 веке. В народе в это время активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

Приметы на 15 ноября

Приметы на 15 ноября goodfon.ru

Снег выпал – к половодью.

Дороги замерзли – через неделю будет оттепель.

Галки собираются в стаи – к снегопаду.

Вечером туман – к сильному ветру.

Вокруг луны темный круг видно – к вьюге.

Кошка спит целые сутки – к заморозкам.

Что нельзя делать 15 ноября

В этот день запрещается ругаться и отдавать долги.

Также нельзя отправляться в командировку или путешествовать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.