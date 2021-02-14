15 февраля: праздники, приметы на Сретение Господне и именинник

15 февраля православная церковь отмечает Сретение Господне. В мире празднуют День признания одиночек. Именины празднует Василий.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 15 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сретение Господне

Сретение Господне – великий христианский праздник, который в православии принадлежит к числу двунадесятых.

Этот день ознаменовал встречу человечества в лице старца Симеона с Богом. При жизни Симеон переводил Священное Писание на греческий язык. Однажды во время перевода книги пророка Исайи Симеон усомнился в словах, где говорилось о непорочном зачатии и рождении Бога, и даже хотел исправить слово "Дева" на "женщина". Но в этот момент к нему снизошел Ангел Господень, который заявил, что тот не умрет, пока сам не убедится в истинности пророчества Исайи. Так Симеон прожил около 300 лет и дождался встречи с Богомладенцем.

15 февраля 2021 года православная церковь отмечает Сретение Господне vesti.ua

День признания одиночек

Этот праздник (Singles Awareness Day) придумали в США, и празднуют его на следующий день после Дня всех влюбленных. 15 февраля в мире служит альтернативой Дню святого Валентина для людей, которые не состоят в романтических отношениях.

Цель этого дня – показать, что быть в отношениях — это не единственное условие для счастья. Известно, что этот праздник отмечают в Соединенных Штатах, а также в Китае и Южной Корее.

День 15 февраля в мире известен как Singles Awareness Day, то есть, День признания одиночек pexels.com

Народные приметы на 15 февраля

Если вечером 15 февраля ударит мороз, то весна будет поздняя.

Если на Сретение идет снег, то весна будет долгой и дождливой.

Выглянувшее перед закатом солнце предвещает окончание последних морозов.

Метель и вьюга в этот день предзнаменует плохой урожай.

Что нельзя делать 15 февраля

Как и в большинство великих праздников, в этот день категорически запрещено заниматься грязной и тяжелой работой.

В этот день стоит отказаться от растопки бани.

15 февраля нельзя путешествовать и отправляться в дорогу, чтобы не навлечь на себя беду.

Запрещено браниться, ссориться и вступать в драки.

Также нельзя предаваться унынию в этот день.

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