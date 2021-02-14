15 февраля: праздники, приметы на Сретение Господне и именинник

15 февраля православная церковь отмечает Сретение Господне. В мире празднуют День признания одиночек. Именины празднует Василий.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 15 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сретение Господне – великий христианский праздник, который в православии принадлежит к числу двунадесятых.

Этот день ознаменовал встречу человечества в лице старца Симеона с Богом. При жизни Симеон переводил Священное Писание на греческий язык. Однажды во время перевода книги пророка Исайи Симеон усомнился в словах, где говорилось о непорочном зачатии и рождении Бога, и даже хотел исправить слово "Дева" на "женщина". Но в этот момент к нему снизошел Ангел Господень, который заявил, что тот не умрет, пока сам не убедится в истинности пророчества Исайи. Так Симеон прожил около 300 лет и дождался встречи с Богомладенцем.

Этот праздник (Singles Awareness Day) придумали в США, и празднуют его на следующий день после Дня всех влюбленных. 15 февраля в мире служит альтернативой Дню святого Валентина для людей, которые не состоят в романтических отношениях.

Цель этого дня – показать, что быть в отношениях — это не единственное условие для счастья. Известно, что этот праздник отмечают в Соединенных Штатах, а также в Китае и Южной Корее.

Если вечером 15 февраля ударит мороз, то весна будет поздняя.

Если на Сретение идет снег, то весна будет долгой и дождливой.

Выглянувшее перед закатом солнце предвещает окончание последних морозов.

Метель и вьюга в этот день предзнаменует плохой урожай.

Как и в большинство великих праздников, в этот день категорически запрещено заниматься грязной и тяжелой работой.

В этот день стоит отказаться от растопки бани.

15 февраля нельзя путешествовать и отправляться в дорогу, чтобы не навлечь на себя беду.

Запрещено браниться, ссориться и вступать в драки.

Также нельзя предаваться унынию в этот день.

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