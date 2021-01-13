14 января: какие праздники отмечают, приметы и именинники

14 января отмечают Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого – покровителя земледелия и свиноводов, а также по юлианскому календарю наступает первый день нового года.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 14 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сегодня именины празднуют: Александр, Петр, Вячеслав, Иван, Михаил, Григорий, Богдан, Василий, Николай, Яков, Эмилия.

Обрезание Господне

14 января православные отмечают Обрезание Господне. История религиозного праздника есть в Писании. Так, в святой книге сказано, что на восьмой день от Рождества Святой Младенец был обрезан и наречен именем Иисус, которое означает "Спаситель".

День памяти святителя Василия Великого. pokrov.biz.ua

По традиции в этот день принято собираться всей семьей и просить прощения за все обиды, нанесенные в прошлом году. Также люди верили, что загаданные сегодня желания обязательно сбудутся.

Кроме того, верующие православной церкви 14 января посещают храм, где совершается всенощное бдение и литургия Василия Великого.

День памяти святителя Василия Великого

На этот день в народе существует множество суеверий, которые связаны с приготовлением праздничной кути. Так, к примеру, хозяйки на Василия бережно следили, чтобы горшок с кутьей не треснул в печи, иначе случится несчастье.

А вот если кутья получилась особенно вкусной, то в этот год можно смело ждать в доме свадьбу и рождения детей. Если же кутья горчила, то это к дурным новостям. Так, вкусную кашу сразу съедали, а горчившую выбрасывали в ручей или озеро, чтоб "смыть" с семьи беду.

Праздничная кутя. panistefa.com

Приметы на 14 января

Новолуние или растущая луна в ночь на 14 января – к грядущему разливу реки ранней весной.

Если утром выпал свежий снег, это значит, что весна будет поздней, а вторая половина зимы – снежной.

Ветер с севера 14 января принесет холодное лето, с запада – с бурями и грозами, с востока – жару и сильную засуху, а вот если ветер с юга – будет обычный год.

Родившиеся на Василия дети будут богатыми и удачливыми.

Что нельзя делать 14 января

Во время произношения тоста на Старый новый год нельзя употреблять частицу "не", иначе пожелание не исполнится.

Стоит отказаться от женского общества во время празднования Старого Нового года, чтобы обойти стороной несчастье.

В этот день запрещено ругаться, думать о плохом и сквернословить. Кроме того, нельзя также вспоминать старые обиды, иначе весь год будет плохим.

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