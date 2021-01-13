14 января: какие праздники отмечают, приметы и именинники

14 января отмечают Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого – покровителя земледелия и свиноводов, а также по юлианскому календарю наступает первый день нового года.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 14 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сегодня именины празднуют: Александр, Петр, Вячеслав, Иван, Михаил, Григорий, Богдан, Василий, Николай, Яков, Эмилия.

14 января православные отмечают Обрезание Господне. История религиозного праздника есть в Писании. Так, в святой книге сказано, что на восьмой день от Рождества Святой Младенец был обрезан и наречен именем Иисус, которое означает "Спаситель".

По традиции в этот день принято собираться всей семьей и просить прощения за все обиды, нанесенные в прошлом году. Также люди верили, что заданные сегодня желания обязательно сбудутся.

Кроме того, верующие православной церкви 14 января посещают храм, где совершается всенощное бдение и литургия Василия Великого.

На этот день в народе существует множество суеверий, которые связаны с приготовлением праздничной кути. Так, к примеру, хозяйки на Василия бережно следили, чтобы горшок с кутьей не треснул в печи, иначе случится несчастье.

А вот если кутья получилась особенно вкусной, то в этот год можно смело ждать в доме свадьбу и рождения детей. Если же кутья горчила, то это к дурным новостям. Так, вкусную кашу сразу съедали, а горчившую выбрасывали в ручей или озеро, чтоб "смыть" с семьи беду.

Новолуние или растущая луна в ночь на 14 января – к грядущему разливу реки ранней весной.

Если утром выпал свежий снег, это значит, что весна будет поздней, а вторая половина зимы – снежной.

Ветер с севера 14 января принесет холодное лето, с запада – с бурями и грозами, с востока – жару и сильную засуху, а вот если ветер с юга – будет обычный год.

Родившиеся на Василия дети будут богатыми и удачливыми.

Во время произношения тоста на Старый новый год нельзя употреблять частицу "не", иначе пожелание не исполнится.

Стоит отказаться от женского общества во время празднования Старого Нового года, чтобы обойти стороной несчастье.

В этот день запрещено ругаться, думать о плохом и сквернословить. Кроме того, нельзя также вспоминать старые обиды, иначе весь год будет плохим.

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