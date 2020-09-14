14 сентября – церковное новолетие: что можно и нельзя делать в праздник

В понедельник, 14 сентября, православные христиане отмечают церковное новолетие – день, посвященный наступлению Нового года от Сотворения мира.

Другое название праздника – начало индикта. В этот день верующие молятся Богу о благословении на грядущий год. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о традициях и истории праздника.

Что такое церковное новолетие: история праздника

14 сентября (1 сентября по старому стилю) считается началом нового церковного года. Так, Успение Пресвятой Богородицы является последним праздником уходящего года, а Рождество Божией Матери – первым в новом году.

Впервые отметили начало индикта в сентябре 1363 года как дань византийской традиции. А с 1492 года церковное новолетие стали праздновать на Руси как церковно-государственный праздник. В течение 200 лет гражданский календарь начинался также с 1 сентября наряду с церковным. Но в 1700 году Петр I перенес начало Нового года на 1 января, а сами года стали отсчитываться от Рождества Христова.

Церковное новолетие 14 сентября в народе известно как День Семена Летопроводца Фото: Pixabay

Церковное новолетие: традиции

14 сентября в храмах проходят службы, вечерни, утрени и литургии, верующие просят у Бога благословения на начавшийся год.

В церквях вспоминают проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда Спаситель сказал, что он пришел "исцелять сокрушенных сердцем".

В народе 14 сентября известно как День Семена Летопроводца (в честь Симеона Столпника, который сопровождал Новое лето). После праздника, как правило, прекращались работы в поле, зато начинались в домах при свете лучин.

Что нельзя делать 14 сентября

Отправляться в дальнюю дорогу – в Семенов день поездки могут принести проблемы с деньгами и здоровьем.

Подметать пол и пылесосить – согласно суеверию, боялись вымести счастье и благополучие.

Выбрасывать остатки со стола – их стоит отдать нуждающимся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ развенчали суеверие о погасшей свече.