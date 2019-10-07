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7 октября • обновлено в 17:59
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14 октября: Праздник Покров, День Защитника Украины и День казачества

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Один из главных церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы – украинцы будут отмечать в понедельник, 14 октября. Также на эту дату приходятся такие значимые для народа праздники, как День защитника Украины и День украинского казачества. Еще в древности Богородицу считали покровительницей запорожских казаков и всех украинских вооруженных формирований.

Накануне праздника OBOZREVATEL подготовил информацию о появлении важных для украинского государства дат.

Пресвятая Богородица - покровительница украинских воинов

Пресвятая Богородица - покровительница украинских воинов

14 октября – День защитника Украины

День защитника Украины – относительно молодой праздник. Традицию его празднования начал пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. Согласно Указу, это сделано "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе". Так, президент отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Этот праздник был известным как День Советской армии и Военно-морского флота.

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Праздник Покров Пресвятой Богородицы – годовщина создания УПА

Своей покровительницей Богородицу называли и воины Украинской повстанческой армии (УПА), ведь именно эту дату считают днем ее основания. Праздник не отмечался в советский период. Впрочем, третий президент независимой Украины Виктор Ющенко своим Указом восстановил празднование годовщины создания УПА именно 14 октября на Покров.

Запорожские казаки считали Богородицу своей заступницей

Запорожские казаки считали Богородицу своей заступницей

Пресвятая Богородица – покровительница украинского казачества

Кроме Дня защитника Украины, 14 октября отмечается еще и День украинского казачества. Так, запорожские казаки считали Богородицу своей заступницей и в каждом сечевом лагере строили Покровскую церковь, а в походы всегда брали икону Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки не шли в походы и не начинали важных событий, не помолившись перед иконой своей покровительницы. Кроме того, они настолько глубоко и искренне уважали образ Покрова Божией Матери, верили в ее силу и торжественно праздновали этот день, что в народе закрепилось и второе название праздника – Казацкая Покрова.

В календаре национальных праздников День украинского казачества был установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 7 августа 1999 года, "учитывая историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности и существенный вклад в современный процесс создания государства".

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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Чё парад будет? Или опять шествие голубых.
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