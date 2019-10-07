14 октября: Праздник Покров, День Защитника Украины и День казачества

Один из главных церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы – украинцы будут отмечать в понедельник, 14 октября. Также на эту дату приходятся такие значимые для народа праздники, как День защитника Украины и День украинского казачества. Еще в древности Богородицу считали покровительницей запорожских казаков и всех украинских вооруженных формирований.

Накануне праздника OBOZREVATEL подготовил информацию о появлении важных для украинского государства дат.

Пресвятая Богородица - покровительница украинских воинов

14 октября – День защитника Украины

День защитника Украины – относительно молодой праздник. Традицию его празднования начал пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. Согласно Указу, это сделано "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе". Так, президент отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Этот праздник был известным как День Советской армии и Военно-морского флота.

Праздник Покров Пресвятой Богородицы – годовщина создания УПА

Своей покровительницей Богородицу называли и воины Украинской повстанческой армии (УПА), ведь именно эту дату считают днем ее основания. Праздник не отмечался в советский период. Впрочем, третий президент независимой Украины Виктор Ющенко своим Указом восстановил празднование годовщины создания УПА именно 14 октября на Покров.

Запорожские казаки считали Богородицу своей заступницей

Пресвятая Богородица – покровительница украинского казачества

Кроме Дня защитника Украины, 14 октября отмечается еще и День украинского казачества. Так, запорожские казаки считали Богородицу своей заступницей и в каждом сечевом лагере строили Покровскую церковь, а в походы всегда брали икону Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки не шли в походы и не начинали важных событий, не помолившись перед иконой своей покровительницы. Кроме того, они настолько глубоко и искренне уважали образ Покрова Божией Матери, верили в ее силу и торжественно праздновали этот день, что в народе закрепилось и второе название праздника – Казацкая Покрова.

В календаре национальных праздников День украинского казачества был установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 7 августа 1999 года, "учитывая историческое значение и заслуги Украинского казачества в утверждении украинской государственности и существенный вклад в современный процесс создания государства".

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