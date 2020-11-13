14 ноября: праздники, что нельзя делать на Кузьминки, приметы и именинники

В субботу, 14 ноября православные христиане чтят память чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе праздник называют Кузьминки осенние. Также в мире отмечают День борьбы с диабетом.

В этот день существуют некоторые запреты, а народные приметы расскажут, какой погоды стоит ожидать на ближайшие несколько месяцев. О том, что нельзя делать 14 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

13 ноября именины празднуют: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Сергей, Ульяна.

Святые братья Косма и Дамиан (в народе Кузьма и Демьян) были врачами, чудотворцами, которые жили в 3-4 веках. Отец их умер рано, а мать, Феодотия, воспитала сыновей в христианской вере. По преданию, за праведную жизнь Бог наделил братьев даром исцелений.

Со своих пациентов святые никогда не брали платы, согласно заповеди Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте". За это их прозвали бессребрениками. Мощи святых, по преданию, также совершили множество чудес.

В народе эти день Кузьмы и Демьяна называли Осенними Кузьминками. Святые считались покровителями домашней птицы, ремесел и семейной жизни. Им молились об исцелении от душевных и телесных болезней, о помощи в трудном учении и просвещении разума, о мире в семье и любви между супругами.

Был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией (International Diabetes Federation, IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

Целью Всемирного дня борьбы с диабетом является повышение осведомленности о диабете – не только о количестве заболевших сахарным диабетом, но и о том, как можно предотвратить развитие этой болезни.

Снег пошел – весной будет половодье.

Сон в ночь на 14 ноября – вещий.

Дорога в грязи – морозы не случатся до середины зимы.

Мороз слабый – зима наступит нескоро.

Запрещено выливать на улицу воду, в которой купался малыш. Иначе ребенок будет часто болеть и станет кране неспокойным.

В этот день лучше не смотреть нищим в глаза, особенно подавая им милостыню. Считается, что они могут сглазить.

14 ноября нельзя выкидывать куриное сердце. Его надо съесть, чтобы обрести гармоничное здоровье.

В этот день не стоит много есть и устраивать обильные застолья.

Не рекомендуется в эту субботу совершать манипуляции с деньгами – успеха в них не будет.

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