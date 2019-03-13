14 марта 2019: какой сегодня праздник

14 марта отмечается несколько памятных дат и исторических событий. Так, в этот день празднуют День числа Пи, День Украинского добровольца, а также родился Иоганн Штраус и Альберт Энштейн.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.
День числа Пи
Неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы — числа пи. Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу.
День украинского добровольца
День украинского добровольца - праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.
Именины 14 марта
Александр, Анна, Василий, Дарья, Иван.
Родились 14 марта
1804 - Иоганн Штраус (ум. 1849), австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.
1879 - Альберт Эйнштейн (ум. 1955), немецкий и американский физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии (1921).
Народные приметы 14 марта
Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур;
Теплый день 14 марта – лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса;
Дождливый день – хлеба много будет;
Густой туман сулит богатый урожай бобовых культур;
Заморозки – гречиха плохо уродится;
Началась метель – весь год будет достаточно холодно.
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