14 марта 2019: какой сегодня праздник

14 марта отмечается несколько памятных дат и исторических событий. Так, в этот день празднуют День числа Пи, День Украинского добровольца, а также родился Иоганн Штраус и Альберт Энштейн.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

День числа Пи

Неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы — числа пи. Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу.

День украинского добровольца

День украинского добровольца - праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

Именины 14 марта

Александр, Анна, Василий, Дарья, Иван.

Родились 14 марта

1804 - Иоганн Штраус (ум. 1849), австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор вальсов.

1879 - Альберт Эйнштейн (ум. 1955), немецкий и американский физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии (1921).

Народные приметы 14 марта

Солнечный день предвещает урожай зерновых, грибов и тыквенных культур;

Теплый день 14 марта – лето будет жарким, а также можно ожидать хорошего сенокоса;

Дождливый день – хлеба много будет;

Густой туман сулит богатый урожай бобовых культур;

Заморозки – гречиха плохо уродится;

Началась метель – весь год будет достаточно холодно.

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