14 февраля: приметы на День святого Трифона и именинники

В воскресенье, 14 февраля, православные верующие отмечают День памяти святого мученика Трифона. В мире празднуют День святого Валентина.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 14 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 14 февраля у Василия, Давида, Николая, Петра и Тимофея.

День памяти святого мученика Трифона

Трифон родился во Фрикии, современной территории Турции. До шестнадцати лет будущий мученик занимался выпасом гусей и размышлениями о Боге. Уже в юные годы Трифон мог с помощью молитвы отстоять посевы и предотвратить голод. Об этом чуде узнал император Гордиан, в красавицу-дочь которого вселился бес. Он попросил юношу помочь дочке, и тот не только прогнал беса, но и явил его всем в облике черной собаки с огненными глазами. После этого события многие, присутствующие во дворце, обрели веру в Христа.

В древности в этот день было принято молиться о хорошем браке и здоровье любимых. А в XX веке сложилась новая традиция – к мученику Трифону стали обращаться с молитвами о помощи в поиске работы.

Икона мученика Трифона, память которого почитают 14 февраля в православной церкви eparhia.mk.ua

День святого Валентина

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Считается, что этот праздник существует уже более 16 веков, а подобные праздники, посвященные самому прекрасному чувству, появились во времена древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма Lupercalia в честь богини любви.

Традиционно в этот день влюбленные пары поздравляют друг друга специальными открытками в виде сердечек – валентинками. При этом, в каждой стране мира есть свои правила и обычаи празднования.

14 февраля многие страны посвятили любви и любовным отношениям pexels.com

Народные приметы на 14 февраля

Погода на Трифона показывает, какой будет весна. Если 14 февраля тепло – ближайший месяц тоже будет теплым.

Ночью на небе видны звезды – весна наступит нескоро.

Если 14 февраля пошел снег – весна будет дождливой.

Женитьба в этот день – к счастливому браку.

Что нельзя делать 14 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Нельзя притворяться и высказывать обиду или неудовлетворенность.

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