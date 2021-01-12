13 января: какой праздник отмечают, приметы на Старый Новый год и именинники

13 января православная церковь отмечает Щедрый вечер или Старый Новый год. В народе дата известна, как Васильев вечер. Именины празднуют Мелания, Михаил, Петр.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 13 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Старый Новый год или Щедрый вечер

Старый Новый год своим появлением обязан календарной путанице. Именно из-за перехода на Григорианский новый календарь в мире начали отмечать Новый год дважды.

Кроме этого, 13 января в Украине празднуют Щедрый вечер, или Маланки. Церковь отмечает День памяти преподобной Мелании (в народе – Маланки). В этот день принято после захода Солнца щедровать и переодеваться в фольклорных персонажей: Василия, Маланку, деда, бабу, цыгана с цыганкой, козу и черта. Щедровальники ходят в этот день по дворам и желают хозяевам счастья и достатка в новом году, а в ответ их благодарят пирогами и конфетами.

День памяти Преподобной Мелании Римляныни. pravoslavie.fm

Что нельзя делать 13 января

В этот день нельзя браться за что-то новое, поскольку люди верили, что из этого не выйдет ничего хорошего.

Нельзя ставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы. Считается, что таким образом счастье может упорхнуть или уплыть из дома.

Не стоит 13 января давать или брать денег взаймы, иначе долги будут преследовать целый год.

Также не следует выносить мусор и пересчитывать мелочь в кошельке, чтобы не отпугнуть достаток.

На Щедрый стол нельзя ставить блюда из птицы и рыбы. 24.tv.ua

Народные приметы на 13 января

Наши предки верили, что чем пышнее накрыт праздничный стол, тем зажиточнее будет семья в этом году. Потому и называют вечер Щедрым.

День Маланки или Васильев вечер также считался самым удачным временем для гаданий. Люди верили, что то, что нагадают на Василия, обязательно сбудется. Чаще всего именно сегодня девушки гадали на свою судьбу и будущую свадьбу.

Кроме того, если 13 января держится относительно теплая погода, то лето будет дождливым, а весна – поздней.

А вот если крот вылез из своей норы — май будет холодным.

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