13 октября: какой сегодня праздник, приметы и именинники в этот день
13 октября православные христиане чтят память Святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В народе этот праздник получил название Михаил Соломенный. В мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий, также празднуется день ангела Александра и Полины.
В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 13 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.
День Святителя Михаила, или Михаил Соломенный
В этот день почитается память Михаила – первого митрополита Киевского. В конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил его в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.
На Руси в этот день было принято жечь старую солому из матрасов, а затем набивать их новой. Считалось, что это поможет уберечься от болезней, сглаза и порчи. Именно поэтому праздник в народе и получил название Михаил Соломенный.
Международный день по уменьшению опасности бедствий
Ежегодно отмечается 13 октября. ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Цель Дня – повышение уровня осведомленности. По данным ООН, только в 2004 году около 250 тысяч человек стали жертвами стихийных бедствий, а с годами эта цифра растет.
Приметы 13 октября
Снег выпал – зима будет не скоро.
Журавли улетели в теплые края – к ранней и холодной зиме.
Мороз на окнах утром – к приходу гостей.
Сухой снег выпал – к урожайному лету.
Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.
Что нельзя делать 13 октября
Ходить в гости или принимать гостей у себя. Есть вероятность возникновения ссоры. В вашем доме должны находиться только самые близкие – в противном случае семья может распасться.
Нельзя ссориться, спорить, вообще подвергаться каким бы то ни было отрицательным чувствам и эмоциям. Следует день прожить мирно, в хорошем настроении.
Недопустимо проявлять лень. Наоборот, нужно как можно интенсивней работать, поскольку в таком случае вам будет благоволить судьба.
Возбраняется принимать подарки от посторонних, иначе через них вы можете "приобрести" неудачи и болезни.
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