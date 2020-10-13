13 октября: какой сегодня праздник, приметы и именинники в этот день

13 октября православные христиане чтят память Святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В народе этот праздник получил название Михаил Соломенный. В мире отмечают Международный день по уменьшению опасности бедствий, также празднуется день ангела Александра и Полины.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 13 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День Святителя Михаила, или Михаил Соломенный

В этот день почитается память Михаила – первого митрополита Киевского. В конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил его в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской лавре.

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский. Азбука веры

На Руси в этот день было принято жечь старую солому из матрасов, а затем набивать их новой. Считалось, что это поможет уберечься от болезней, сглаза и порчи. Именно поэтому праздник в народе и получил название Михаил Соломенный.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Ежегодно отмечается 13 октября. ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Цель Дня – повышение уровня осведомленности. По данным ООН, только в 2004 году около 250 тысяч человек стали жертвами стихийных бедствий, а с годами эта цифра растет.

Международный день по уменьшению опасности бедствий: что это за праздник. Pixabay

Приметы 13 октября

Снег выпал – зима будет не скоро.

Журавли улетели в теплые края – к ранней и холодной зиме.

Мороз на окнах утром – к приходу гостей.

Сухой снег выпал – к урожайному лету.

Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

Приметы на 13 октября: какой будет погода. Pixabay

Что нельзя делать 13 октября

Ходить в гости или принимать гостей у себя. Есть вероятность возникновения ссоры. В вашем доме должны находиться только самые близкие – в противном случае семья может распасться.

Нельзя ссориться, спорить, вообще подвергаться каким бы то ни было отрицательным чувствам и эмоциям. Следует день прожить мирно, в хорошем настроении.

Недопустимо проявлять лень. Наоборот, нужно как можно интенсивней работать, поскольку в таком случае вам будет благоволить судьба.

Возбраняется принимать подарки от посторонних, иначе через них вы можете "приобрести" неудачи и болезни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.