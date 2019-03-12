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13 марта 2019: какой сегодня праздник

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13 марта 2019 года отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день в Таиланде отмечают День слона, а православные христиане празднуют День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

13 марта 2019: какой сегодня праздник

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Родом преподобный Иоанн Кассиан Римлянин из Марселя. В юном возрасте он прибыл в Палестину и в Вифлеемском монастыре принял монашество. За свою жизнь этот Святой написал 12 книг о монашестве.

13 марта 2019: какой сегодня праздник

День слона

Для тайцев слон является одним из важнейших животных, поскольку, в истории этого государства все связано с этими великанами. Издавна слоны были верными помощниками людей: они вспахивали землю, участвовали в войне, помогали строить города и храмы. Ежегодно 13 марта по всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные обеды.

13 марта 2019: какой сегодня праздник

Именины 13 марта

Василий, Иван, Кира, Марина, Николай.

Родились 13 марта

963 — Анна (ум. 1011/1012), византийская царевна из Македонской династии, жена киевского великого князя Владимира Святославича.

13 марта 2019: какой сегодня праздник

1960 — Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы "U2".

13 марта 2019: какой сегодня праздник

1992 — Кая Скоделарио, британская актриса.

13 марта 2019: какой сегодня праздник

Народные приметы 13 марта

Пошел дождь – летом будет хорошая погода;

Погода пасмурная - ночью будут заморозки;

Звонкая капель – летом будет большой урожай.

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