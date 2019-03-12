13 марта 2019: какой сегодня праздник

13 марта 2019 года отмечают несколько важных исторических событий и памятных дат. Так, в этот день в Таиланде отмечают День слона, а православные христиане празднуют День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Родом преподобный Иоанн Кассиан Римлянин из Марселя. В юном возрасте он прибыл в Палестину и в Вифлеемском монастыре принял монашество. За свою жизнь этот Святой написал 12 книг о монашестве.

День слона

Для тайцев слон является одним из важнейших животных, поскольку, в истории этого государства все связано с этими великанами. Издавна слоны были верными помощниками людей: они вспахивали землю, участвовали в войне, помогали строить города и храмы. Ежегодно 13 марта по всему королевству проводятся буддистские церемонии, а для слонов устраиваются праздничные обеды.

Именины 13 марта

Василий, Иван, Кира, Марина, Николай.

Родились 13 марта

963 — Анна (ум. 1011/1012), византийская царевна из Македонской династии, жена киевского великого князя Владимира Святославича.

1960 — Адам Клейтон, бас-гитарист ирландской рок-группы "U2".

1992 — Кая Скоделарио, британская актриса.

Народные приметы 13 марта

Пошел дождь – летом будет хорошая погода;

Погода пасмурная - ночью будут заморозки;

Звонкая капель – летом будет большой урожай.

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