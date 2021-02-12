13 февраля: праздники, приметы и именинники

Анастасия Польская Праздники 19:33, 12.02.2021 Обновлено: 21:03, 12.02.2021

13 февраля православные верующие отмечают День памяти мучеников Кира и Иоанна, в народе этот день больше известен как Никита-пожарник, а в мире празднуют Всемирный день радио.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают Виктор, Афанасий, Иван, Илья, Никита.

День памяти мучеников Кира и Иоанна

В этот день православная церковь чтит память бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

При жизни святые Кир и Иоанн исцеляли людей. Святой Кир сначала врачевал в Александрии. Исцеляя телесные и духовные недуги, он многих обратил в веру Иисусу Христу. Другие врачи из зависти донесли на святого Кира, что он отвращает людей от почитания богов.

Узнав о донесении и угрожающем аресте, Кир отправился в Аравийскую пустыню и поселился как инок в небольшом селении. Во время гонения при императоре Диоклетиане укрытие Кира нашел воин-христианин Иоанн. Они стали работать вместе и заниматься исцелением людей, пока не услышали, что в городе Канопа начали жестоко мучать трех девушек 11-15 лет – Феоктисту, Феодотию и Евдоксию, и их мать Афанасию. Святые Кир и Иоанн попытались их спасти, однако сами были арестованы и вместе с ними убиты.

Святые мученики Кир и Иоанн на иконе.
alblago.lg.ua

Никита-пожарник

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Люди верили, что этому святому подвластен не только пожар, но и предотвращение засухи.

Приметы этого дня связаны с огнем. Так, если дрова в печи дымят и плохо загораются – это к оттепели, а вот сильная тяга предвещала впереди сильные морозы. По цвету пламени в очаге также определяли, какой будет погода. Красный огонь предзнаменовал холодные дни, а белый – потепление.

Приметы Никитыного дня связаны с огнем
pexels.com

Всемирный день радио

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Дата проведения выбрана неслучайно – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля
pexels.com

Народные приметы на 13 февраля

  • Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.

  • Если 13 февраля на улице слышен громкий крик ворон, то будет вьюга и метель.

  • Ясная ночь 13 февраля – в следующий день будет солнечная погода.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Нельзя в этот день вечером выходить из дома после заката, чтобы не пристала порча.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля.

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