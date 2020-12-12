13 декабря: какой праздник отмечают, приметы на Андрея Первозванного и именинники

13 декабря 2020 года в Украине отмечают День благотворительности. Также Православная Церковь почитает память апостола Андрея Первозванного.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 13 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

13 декабря именины празднуют: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор.

День благотворительности в Украине

Этот национальный праздник, посвященный всем людям, кто занимается благотворительной деятельностью, был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко от 13 декабря 2007 года. Отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря.

День благотворительности в Украине: когда отмечают universal.org

День святого Андрея Первозванного

Святой Андрей Первозванный – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в городе Вифсаиде в Галилее, однако впоследствии жил со своим братом Симоном (Петром) на берегу Геннисаретского озера, в городе Капернаум. Там они зарабатывали на жизнь ловлей рыбы.

Как известно, Андрей не вступил в брак и стал учеником Иоанна Крестителя. Согласно Евангелию, Иоанн направил двух своих учеников, Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Спасителю, сказав, что он есть Агнец Божий. Андрей первый последовал за Иисусом, а затем привел к нему своего родного брата Симона (апостола Петра).

Святой апостол Андрей Первозванный impact.ro

Апостол Андрей первым свидетельствовал об Иисусе Христе как о Мессии, он стал ближайшим его учеником. Поэтому его называют Первозванным.

В ночь на Андрея, с 12 на 13 декабря, девушки и женщины устраивают гадания на суженого или на будущее. И хотя церковь не поощряет подобного, эта традиция является очень древней.

Приметы на 13 декабря

Приметы на 13 декабря goodfon.ru

Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.

Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.

Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.

Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.

Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Что нельзя делать 13 декабря

На Андрея нельзя шить, ткать, прясть, заниматься разным рукоделием, чтобы не накликать беду.

Также лучше не заниматься интеллектуальной работой, есть поверье, что так можно сойти с ума.

Желательно также не устраивать шумные гуляния с алкоголем.

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