13.10 – день рождения пятницы 13-го: почему люди так боятся этого дня

13 октября считается днем, который послужил появлению суеверий, связанных с пятницей 13-го.

Так, в этот день в 1307 году по приказу короля Франции Филиппа IV были арестованы и подвергнуты пыткам тысячи рыцарей Ордена тамплиеров. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о данном историческом событии и рассказывает, почему суеверные люди так боятся этого дня.

История Ордена тамплиеров (католический монашеско-рыцарский орден, сыгравший ведущую роль во многих сражениях Крестовых походов, – ред.), является одной из самых популярных версий появления суеверий о пятнице 13-го.

Так, в пятницу 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV приказал арестовать членов ордена вместе со всем его руководством. Участники организации получили обвинения в ереси и богохульстве, тысячи арестованных были подвергнуты пыткам и позднее казнены, а сам орден был распущен.

Кроме того, через семь лет в центре Парижа на острове Сите были сожжены заживо последний Великий магистр ордена Жак де Моле и командор Нормандии Жофруа де Шарне.

Как гласит предание, перед казнью де Моле проклял короля, который наблюдал за исполнением приговора, и всю династию Капетингов. Эта история многим известна из романа "Код да Винчи" Дэна Брауна, хотя он был далеко не первым, кто описал ее в связи с распространением суеверий о пятнице 13-го.

Так, к примеру французский эзотерик и оккультист Робер Амбелен в 1981 году написал в своей книге: "Король выбрал пятницу как день распятия Христа. Он выбрал 13-й день месяца – намек на несчастливое число. …В древнееврейской Каббале было 13 Духов Зла, и 13-м в Писании был упомянут Иуда, предавший Христа. К этому же на Тайной вечере тот же Иуда был 13-м сотрапезником, День Страстей Господних пришелся на 13-е число по лунному календарю, 13-я глава Апокалипсиса говорит об Антихристе, а 13-я глава Евангелия от Иоанна – о предательстве Иуды".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в пятницу 13-го, согласно суевериям. Также сообщалось, что ясновидящая Лиана назвала главный ужас пятницы 13-го – это страх перед ней. А астролог Игорь Мехеда рассказал, что число "13" в древних культурах не считалось неблагоприятным.