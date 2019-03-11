12 марта 2019: какой сегодня праздник

12 марта 2019 в Украине и мире отмечают несколько исторических событий и памятных дат. Так, сегодня празднуют день Прокопа, а также отмечает свой день рождения Поль Ван Авер, известный, как Stromae.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День Прокопа

12 марта отмечают день Прокопа. В этот день было принято проверять семена, делать магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинить инвентарь. Если дороги еще не высохли, то в этот день было запрещено отправляться в путь, поскольку могло настигнуть несчастье.

Именины 12 марта

Михаил, Петр.

Родились 12 марта

1922 — Джек Керуак (ум. 1969), американский писатель.

1956 — Стив Харрис, британский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен хеви-метал-группы "Iron Maiden".

1979 — Пит Доэрти, британский музыкант и поэт, вокалист и гитарист групп "The Libertines" и "Babyshambles".

1985 — Поль Ван Авер, бельгийский певец, рэпер, музыкант и автор песен, более известный как Stromae.

Народные приметы 12 марта

На вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая;

Подснежники появились – пора начинать полевые работы;

Верба распускается – пора проводить посев;

Капает с крыш – нельзя в дальнюю дорогу отправляться;

Если в день Прокопа-Перезимника заяц перебежал дорогу охотнику – будет неудачный день.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!