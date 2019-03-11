12 марта 2019: какой сегодня праздник

12 марта 2019 в Украине и мире отмечают несколько исторических событий и памятных дат. Так, сегодня празднуют день Прокопа, а также отмечает свой день рождения Поль Ван Авер, известный, как Stromae.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
День Прокопа
12 марта отмечают день Прокопа. В этот день было принято проверять семена, делать магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинить инвентарь. Если дороги еще не высохли, то в этот день было запрещено отправляться в путь, поскольку могло настигнуть несчастье.
Именины 12 марта
Михаил, Петр.
Родились 12 марта
1922 — Джек Керуак (ум. 1969), американский писатель.
1956 — Стив Харрис, британский бас-гитарист, основатель и автор большинства песен хеви-метал-группы "Iron Maiden".
1979 — Пит Доэрти, британский музыкант и поэт, вокалист и гитарист групп "The Libertines" и "Babyshambles".
1985 — Поль Ван Авер, бельгийский певец, рэпер, музыкант и автор песен, более известный как Stromae.
Народные приметы 12 марта
На вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая;
Подснежники появились – пора начинать полевые работы;
Верба распускается – пора проводить посев;
Капает с крыш – нельзя в дальнюю дорогу отправляться;
Если в день Прокопа-Перезимника заяц перебежал дорогу охотнику – будет неудачный день.
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