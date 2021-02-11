12 февраля: приметы на Собор Трех Святителей и именинники

12 февраля верующие православной церкви празднуют Собор Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Во всем мире отмечают День Дарвина.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 12 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Петр, Стефан.

Собор Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст запомнились в религии как учители для всех времен и народов. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни.

День 12 февраля известен в православии как Собор Трех Святителей 24tv.ua

В народе этот день называют праздником семейной святости, поскольку три семьи святителей были аристократами, очень верующими и воспитали своих детей в любви и уважении к вере. Также считалось, что в этот день нужно примириться со всеми врагами. Для этого стоило приобрести икону Трех Святых, зажечь три свечи и прочитать особую молитву на примирение.

Также в этот праздник приглашали к себе родственников и близких.

День Дарвина

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого, отмечается ежегодно 12 февраля.

Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека. При жизни Дарвин был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена еще при жизни ученого как научный переворот.

Народные приметы на 12 февраля

Если на небе ночью взойдет красная луна – вскоре ждите сильного ветра.

Подул северный ветер, а облаков нет – к сырому году.

Если в этот день деревья стоят в инее, значит, можно ждать потепления.

Зайцы приходят в сады – февраль будет суровым.

Если на небе ночью взойдет красная луна – вскоре ждите сильного ветра pexels.com

Что нельзя делать 12 февраля

В день Трех Святых категорически нельзя прясть и шить.

Также в этот праздник нельзя заниматься физическим трудом, чтобы не болели потом руки весь год.

Запрещено 12 февраля ругаться, ревновать, сплетничать и злословить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля.