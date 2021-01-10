11 января: какой праздник отмечают, приметы на Страшный день и именинники

11 января, православная церковь отмечает День избиения младенцев, посвященный памяти невинно убитых Иродом 14 тысяч детей. В народе дата известна, как Страшный день или Страшной вечер. Также в мире – Всемирный день "спасибо".

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 11 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

11 января именины празднуют: Анна, Варвара, Георгий, Иван, Марк, Наталия.

День избиения младенцев или Страшный день

Ежегодно 11 январяцерковь чтит память невинно убитых царем Иродом 14 тысяч детей. Дата получила название День избиения младенцев или Страшный день. Наши предки считали его самым несчастливым в году и проводили специальные обряды, чтобы уберечься от нечистой силы.

Страшный день – дата, когда в Вифлееме убили всех младенцев . Википедия

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, прибывшие со своими дарами поклониться новорожденному Иисусу Христу, отказались рассказать царю Иудеи Ироду о местонахождении Спасителя. Тогда в ярости Ирод приказал убить всех младенцев возрастом до двух лет в Вифлееме. Трагедию предсказал еще ветхозаветный пророк Иеремия в 7-6 столетиях до н. э.; церковь почитает убитых как мучеников. Иисус тогда. был спасен, благодаря явлению ангела, который велел супругу Девы Марии Иосифу бежать с семьей в Египет.

В этот день полагалось особенно тщательно оберегать детей от злых духов — молитвами и заботой. Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

Всемирный день "спасибо"

11 января считается одной из самых "вежливых" дат в году. Во всем мире отмечают Международный день "спасибо" (International Thank You Day). Психологи уверены, что слова благодарности – это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Всемирный день "спасибо": что это за праздник. Pixabay

С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут "спасибо" на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.

Приметы на 11 января

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Метель обещает пасмурный июль.

Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

Звёзды мерцают на небе – к морозам.

Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

Облака низко по небу плывут – к стуже.

Что нельзя делать 11 января

Выходить из дома в темное время суток, а также оставаться в одиночестве: по поверью, 11 января разгуливает нечистая сила.

Ругаться, злиться, спорить с окружающими.

Рассыпать соль, чтобы не лить слезы весь год.

Жаловаться на жизнь, причитать, чтобы не накликать беду.

Открывать дверь после первого стука – суеверные люди считают, что таким образом можно впустить болезнь в дом.

Брать и давать в долг.

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