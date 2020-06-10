11 июня – память Луки Крымского: чудеса 21 века по молитвам святому

В четверг, 11 июня, православная церковь чествует память святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, исповедника. В этот день в 1961 году святой отошел в мир иной.

Святой Лука при жизни был врачом и ученым, но впоследствии принял монашеский постриг и был рукоположен во епископа, за что был репрессирован властью СССР. С 1996 года мощи святого покоятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя, а в 2000-м Лука Крымский был причислен к лику святых как святитель и исповедник. В наше время известно множество историй о чудесных исцелениях по молитвам Луке Крымскому. OBOZREVATEL собрал в открытых источниках несколько из них.

Святитель Лука Крымский pravoslavie.ru

Отросшие фаланги

Эта история известна многим. В 2002 году мальчик-пианист из Мурманска Назар Стадниченко приехал к бабушке в Феодосию, где с ним произошел несчастный случай: хлопнувшей дверью квартиры ему обрубило первые фаланги третьего и четвертого пальцев левой руки. Во время операции хирург полностью ампутировал их.

Но через несколько дней после операции мальчик с семьей поехал в Симферополь. В Свято-Троицкой женской обители родители стали просить для своего сына исцеления. На память о посещении святыни Назару привезли ламинированную икону святого Луки и масло от его мощей.

Мальчик попросил прибинтовать к его покалеченным пальцам икону и каждый день смазывал их маслом. Спустя несколько недель остатки пальцев стали чесаться. Семья обратилась к врачу. При осмотре тот обнаружил на месте ампутации небольшие бугорки. Со временем они становились все больше и больше, пока не выросли до размера нормальных фаланг. Позже отросли и ногти.

Назар Стадниченко pravoslavie.ru

Доктор, проводивший ампутацию, не поверил в случившееся, ведь общеизвестно, что ампутированный сустав не может восстановиться. И только когда ему показали снимки рентгена с восстановившимися фалангами, врач признал это не чем иным, как чудом.

Сейчас мальчик живет в Москве, но после чудесного исцеления его семья еще несколько раз приезжала к мощам святителя с благодарностью.

Исцеление греческой семьи

Осенью 2003 года в Крым прибыла делегация паломников – работников медицины из Греции, где очень почитают личность святителя Луки.

Тогда в одну из больниц Афин с сильнейшим отравлением попала семья мусульман: муж, жена и маленький ребенок. Их привезли слишком поздно – яд уже проник глубоко и летальный исход был неизбежен.

Греческий врач, горячо верующий человек и почитатель святого Луки, имел при себе частицу мощей архиепископа-хирурга. "Отче святый, ты помогал не только христианам, но всем страждущим. Заступись и за этих людей, погибающих без твоей помощи!" – он молился до тех пор, пока больные не почувствовали себя гораздо лучше.

Святой Лука pravoslavie.ru

Исцеление по молитвам святителю Луке

Эту историю рассказывает педагог из поселка Красногвардейское (Крым), Валентина Ящук.

"После перенесения ишемического инсульта компьютерная томография показала 21 января 2003 года, что у меня формируется киста. Я стала усердно молиться святителю Луке. Ровно через два месяца была проведена повторная томография, после которой врач поинтересовалась, была ли у меня операция по удалению кисты.

Я ответила, что нет. Вызван же этот вопрос был тем, что в операции совершенно отпала необходимость: врач сделала заключение об отсутствии кисты на момент проведения повторной томографии (21 марта). Я всей душой благодарна святителю Луке за явную помощь и молитвенно обращаюсь к нему ежедневно" (из газеты Симферопольской и Крымской епархии "Таврида Православная", № 8, апрель 2003).

Архиепископ Лука wikipedia.org

Вера может все

Это чудо также имело место при жизни святого. Мужчина по имени Семен Каменский был безнадежно болен и просил архиепископа Луку присутствовать на его операции. Святитель Лука спросил:

– Веришь ли ты в Бога? – Верю, владыка, но в церковь не хожу, – последовал ответ. – Молись, благословляю тебя и отстраняю от операции. Пятнадцать лет ты не будешь иметь никакой болезни. Так и произошло.

Исцеление от опухоли

Однажды к святителю Луке пришла женщина со своим 12-летним сыном. С шеи на грудь у него свисала огромная опухоль. Врачи настаивали на операции, но Лука, осмотрев его, улыбнулся и сказал: "Никаких операций. Через три дня зайдете ко мне". Через три дня благодарная мать привела под благословение к архиерею полностью исцелившегося ребенка.

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