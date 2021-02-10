11 февраля: праздники, приметы на Лаврентьев день и именинники

11 февраля в мире отмечают Международный день женщин и девочек в науке, в народе – Лаврентьев день.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 11 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Мария, Дмитрий, Герасим, Яков, Иван, Константин, Роман.

Лаврентьев день

11 февраля почитают память Преподобного Лаврентия, который жил в начале 1800-х на территории Киева. В религии его помнят как затворника Печерского и епископа Туровского. При жизни Лаврентий прославился своим даром исцеления больных, в частности, от слепоты. Поэтому молятся этому святому прежде всего за здравие свое и близких.

В народе считают, что 11 февраля ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. Сотни лет назад верили, что такие заломы делают, чтобы причинить хозяину зло и навести порчу. Для того чтобы отвести от себя беду и болезни, следует воткнуть по углам своего участка чертополох. Судя по народным пересказам, именно этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не подсунется.

В Лаврентьев день верили, что стоит спасаться от нечистой силы чертополохом pexels.com

Международный день женщин и девочек в науке

Полноценный доступ женщин к развитию науки и техники Генеральная Ассамблея ООН разрешила в резолюции только в 2013 году. И только спустя два года провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке с целью напомнить о важности гендерного равноправия в данной сфере для успешного прогресса всего человечества.

Народные приметы на 11 февраля

Растущая луна 11 февраля предзнаменует похожую погоду до самого марта.

Морозы на Лаврентия сулят холодный август.

Дует ветер в этот день – год будет дождливым.

Лес гудит и шумит – к скорой оттепели.

Растущая луна 11 февраля означает, что погода не изменится до конца зимы pexels.com

Что нельзя делать 11 февраля

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам.

Супругам в этот четверг категорически нельзя ссориться, чтобы не подорвать отношения.

После захода солнца не следует выходить на улицу, чтобы не попасться нечистым силам.

Также 11 февраля следует придерживаться осторожности с острыми предметами, чтобы не пораниться.

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