10 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Параскеву Пятницу и именинники

10 ноября православные христиане чтят память Параскевы Иконийской. В народе праздник известен как Параскева Пятница, или Льняница. Также отмечается Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии и Всемирный день молодежи.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 10 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

10 ноября именины празднуют: Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна.

Параскева Пятница: традиции

Святая Параскева Иконийская, или Параскева Пятница – христианская великомученица, жившая в III веке. Родители святой особенно чтили день страданий Иисуса Христа – пятницу, поэтому в честь нее назвали свою дочь (Параскева – пятница по-гречески).

Святая Параскева Пятница. Joinfo

После смерти родителей святая дева раздала свое немалое наследство бедным и, посвятив свою жизнь Господу, прославляла Его между язычниками. При императоре Диоклетиане (284-305) Параскеву бросили в темницу, а затем подвергли истязаниям.

Святую растерзали до костей, но в заключении ей явился Ангел, который исцелил все раны. Во время очередных пыток тело святой обжигали огнем и пламя воспламенилось так сильно, что мучители сами были сожжены им. В конце-концов святую Параскеву убили мечом.

Святая считалась заступницей и помощницей женщин. В этот день принято было молиться за благополучие и здоровье семьи и просить мира своему дому. Считалось, что травы, которыми украшали икону Параскевы, обладали целебными свойствами.

Традиции на Параскевы Пятницы. Pixabay

Всемирный день науки во имя мира

Идею международного праздника предложили в 1999 году на Всемирном научном форуме в Будапеште, где была отмечена необходимость более активного взаимодействия общества и науки.

В 2001 году Генеральная конференция ЮНЕСКО своей резолюцией официально учредила Всемирный день науки, а в 2002 году он впервые отмечался в глобальном масштабе.

Всемирный день науки. Pixabay

Международный день бухгалтерии или День бухгалтера

Международный день бухгалтера, или Международный день бухгалтерии, отмечается ежегодно 10 ноября.

Впервые праздник отметили в 1972 году – в годовщину выхода книги "Все об арифметике, геометрии и пропорции", автором которой был математик Лука Пачоли, известный как "отец бухгалтерии".

Международный день бухгалтерии или День бухгалтера 2020. Pixabay

Всемирный день молодежи

Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября. Праздник был учрежден в 1945 году и посвящен основанию Всемирной федерации демократической молодежи.

Данная организация провозгласила своей целью объединение молодежных организаций в борьбе "за мир, демократию, национальную независимость, в защиту политических, социальных и экономических прав и интересов молодежи".

Всемирный день молодежи 10 ноября: как отмечают. Pixabay

Приметы на 10 ноября:

Листья с вишни не опали – тепло продержится еще долго.

Туман утром – к оттепели.

Солнечный день – к теплой зиме.

Возле Луны круг – к буре.

Увидеть белку – к потеплению.

Облачно – в середине декабря будут сильные морозы.

Считается, что сон на Параскеву – вещий и сбывается всегда.

Что нельзя делать 10 ноября

В этот день были строжайше запрещены все женские обязанности. Можно было только трепать лен. Согласно народной традиции, нельзя было прячь, шить, вышивать, вязать и так далее.

Считалось, что Параскева ходит вся исколотая иглами, веретенами и спицами. Эти увечья она получила от девушек, которые нарушили запрет на работу в этот день.

Также 10 ноября запрещены все манипуляции с водой – мытье, стирка, даже купание детей.

Сильному полу вводилось строжайшее табу на все работы. Особенно строгий запрет был относительно использования металлического инвентаря.

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