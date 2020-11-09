10 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Параскеву Пятницу и именинники

10 ноября православные христиане чтят память Параскевы Иконийской. В народе праздник известен как Параскева Пятница, или Льняница. Также отмечается Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии и Всемирный день молодежи.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 10 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

10 ноября именины празднуют: Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна.

Святая Параскева Иконийская, или Параскева Пятница – христианская великомученица, жившая в III веке. Родители святой особенно чтили день страданий Иисуса Христа – пятницу, поэтому в честь нее назвали свою дочь (Параскева – пятница по-гречески).

После смерти родителей святая дева раздала свое немалое наследство бедным и, посвятив свою жизнь Господу, прославляла Его между язычниками. При императоре Диоклетиане (284-305) Параскеву бросили в темницу, а затем подвергли истязаниям.

Святую растерзали до костей, но в заключении ей явился Ангел, который исцелил все раны. Во время очередных пыток тело святой обжигали огнем и пламя воспламенилось так сильно, что мучители сами были сожжены им. В конце-концов святую Параскеву убили мечом.

Святая считалась заступницей и помощницей женщин. В этот день принято было молиться за благополучие и здоровье семьи и просить мира своему дому. Считалось, что травы, которыми украшали икону Параскевы, обладали целебными свойствами.

Идею международного праздника предложили в 1999 году на Всемирном научном форуме в Будапеште, где была отмечена необходимость более активного взаимодействия общества и науки.

В 2001 году Генеральная конференция ЮНЕСКО своей резолюцией официально учредила Всемирный день науки, а в 2002 году он впервые отмечался в глобальном масштабе.

Международный день бухгалтера, или Международный день бухгалтерии, отмечается ежегодно 10 ноября.

Впервые праздник отметили в 1972 году – в годовщину выхода книги "Все об арифметике, геометрии и пропорции", автором которой был математик Лука Пачоли, известный как "отец бухгалтерии".

Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября. Праздник был учрежден в 1945 году и посвящен основанию Всемирной федерации демократической молодежи.

Данная организация провозгласила своей целью объединение молодежных организаций в борьбе "за мир, демократию, национальную независимость, в защиту политических, социальных и экономических прав и интересов молодежи".

Листья с вишни не опали – тепло продержится еще долго.

Туман утром – к оттепели.

Солнечный день – к теплой зиме.

Возле Луны круг – к буре.

Увидеть белку – к потеплению.

Облачно – в середине декабря будут сильные морозы.

Считается, что сон на Параскеву – вещий и сбывается всегда.

В этот день были строжайше запрещены все женские обязанности. Можно было только трепать лен. Согласно народной традиции, нельзя было прячь, шить, вышивать, вязать и так далее.

Считалось, что Параскева ходит вся исколотая иглами, веретенами и спицами. Эти увечья она получила от девушек, которые нарушили запрет на работу в этот день.

Также 10 ноября запрещены все манипуляции с водой – мытье, стирка, даже купание детей.

Сильному полу вводилось строжайшее табу на все работы. Особенно строгий запрет был относительно использования металлического инвентаря.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.