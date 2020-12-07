10 анекдотов о коронавирусе, над которыми смеются украинцы

Тема пандемии коронавируса послужила поводом для появления многочисленных шуток и мемов, которыми активно делятся друг с другом пользователи сети.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал десятку актуальных анекдотов о COVID-19 и карантине.

Мужчина закашлялся в автобусе. Все на него смотрят. Кондуктор:

– У вас коронавирус?

Мужчина:

– Да нет, вы что! У меня туберкулез!

Кондуктор:

– Ну, слава Богу!

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Пришли мои посылки из Китая, все в принципе хорошо, но коронавирус не положили.

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– Рабинович, как вы думаете, когда можно будет уверенно сказать, что пандемия коронавируса прошла? – Таки смотрите объявления. Как только станут появляться "Продам туалетную бумагу и гречневую крупу. Дешево. Спросить Марью Ивановну", считайте, что опасаться больше нечего.

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Третий день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего баба оказалась.

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Впервые в истории мы можем спасти человечество, лежа на диване и смотря телевизор. Давайте не облажаемся с этой миссией.

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Наблюдаю со своего первого этажа каждый вечер одну и ту же картину. Сосед выходит во двор, садится в свою машину, откидывает голову и просто молчит. Каждый вечер. P.S. У мужика трое детей :)

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Как определить ведьму? 1945 год: не тонет в воде. 2020: не толстеет на карантине.

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На всякий случай выкинул все китайское. Теперь стою в пустой квартире, голый.

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Сказали держать дистанцию два метра друг от друга. Ширина нашей кровати 1,8 метра. Муж отказывается спать на полу. Что делать?

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"Да что вы знаете о самоизоляции?!" – кричал Робинзон Крузо.

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые смешные мемы и приколы о карантине: шутки о наболевшем, которые могут поднять настроение.