1 января: какой праздник отмечают, приметы и именинники

1 января 2021 года большинство стран мира празднуют Новый год. Также отмечается День мира. Православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца Печерского, у католиков – праздник Марии – торжество Пресвятой Богородицы.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 1 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

1 января именины празднуют: Григорий, Илья, Тимофей.

Новый год

Новый год в большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января. Один из старейших праздников на земле с 153 года до нашей ери.Традиция празднования, бог-покровитель и ритуалы встречи Нового года существовали при Юлии Цезаре. Многовековые обряды легли в основу современного праздника и отражают национальную особенность каждого государства.

Новый год 2021 . Pixabay

Первыми Новый год 2021 встретят жители Республики Кирибати на островах Лайн в Тихом океане. Это государство поделено на три часовых пояса, и в самой восточной его части Новый год встречают первыми на Земле. По киевскому времени это произойдет 31 декабря в 12:00. Последними Новый год встречают в Американском Самоа в южной части Тихого океана, острова Мидуэй (северная часть Тихого океана) и Ниуэ (южная часть Тихого океана).

В некоторых странах Новый год отмечают в другие даты. Так, в Китае его празднуют в один из дней между 21 января и 21 февраля; в Иране, Казахстане, Киргизии, Туркмении, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане – 21 или 22 марта (иранский Новый год – Навруз), Бангладеш – 14 апреля (бенгальский Новый год). В Израиленачало нового года – Рош ха-Шана – приходится на 163-й день после Песаха (еврейская Пасха), то есть не раньше 5 сентября и не позже 5 октября.

Праздник Марии – торжество Пресвятой Богородицы

1 января католическая церковь отмечает праздник, посвященный Деве Марии – Торжество Пресвятой Богородицы или Праздник Марии – Царицы мира. Он завершает собой Октаву Рождества и входит в число дат, когда посещение мессы обязательно.

Праздник Марии – торжество Пресвятой Богородицы. Pixabay

Мария, мать Иисуса Христа, в христианской традиции – Богородица (Матерь Божья), и величайшая из христианских святых. В католической традиции непорочное зачатие Девы Марии рассматривается как естественное условие, подготовившее ее к роли матери Спасителя. Ее свобода от греха была особой благодатью, исключением из общего правила, привилегией, которой, как утверждает католическая теология (в отличие от протестантской), не было удостоено никакое другое живое существо.

День мира

Всемирный день мира – праздник католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии.

День мира: история праздника. Pixabay

8 декабря 1967 года римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. В течение нескольких лет его отмечали в первый день каждого Нового года. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле. Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: "Прости, и ты обретешь мир".

День памяти преподобного Илии Муромца Печерского

1 января чествуется память святого преподобного Илии Муромского – чудотворца Печерского. Он был воином и монахом, служил при княжении Владимира Мономаха.

Всю свою жизнь Илия провел в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и затворился в Киево-Печерской лавре, где и покоятся его святые мощи. Он скончался в 1188 году

Илия Муромец Печерский. Википедия

О преподобном Илии известно, что он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в православной церкви – три первые перста ладони (большой, указательнный и средний) – вместе, а два последних (безымянный и мизинец) – пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом этот факт о святом послужил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.

Приметы на 1 января

Если в первый день Нового года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. Особенно это касалось урожая ягод.

Погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным.

1 января на улице тепло – ждите хорошего урожая зерновых культур.

Если 1 января на деревьях иней, значит, год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ.

Новогодняя ночь выдалась лунной – ждите обильного урожая гороха, чечевицы и бобовых культур.

Если с неба 1 января падает мелкий снег – ждите богатого урожая пшеницы.

Дует сильный ветер – осенью можно собрать богатый урожай орехов.

Что нельзя делать 1 января

В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.

Не стоит выносить мусор, чтобы не навлечь беду.

Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – по приметам считается, что это поможет обеспечить успех в делах на весь год.

До Нового года стоит раздать все долги и завершить все дела – это позволит начать что-то новое и добиться реализации задуманного.

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