1 сентября 2020: история и неожиданные факты о Дне знаний

Во вторник, 1 сентября, отмечается День знаний – праздник, в который традиционно начинается учебный год в школах и вузах.

В этот день принято проводить торжественные линейки, на которых ученики поздравляют своих учителей и дарят им цветы. OBOZREVATEL предлагает узнать историю возникновения праздника и несколько неожиданных фактов о нем.

История праздника 1 сентября

1 сентября как государственный праздник был основан в 1984 году указом Президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний".

Основателем традиции проведения праздничных линеек в честь первого и последнего звонка считается советский педагог Федор Брюховецкий (1915-1991).

В независимой Украине праздник был официально установлен 13 мая 1999 года.

1 сентября был провозглашен государственным праздником в 1984 году в СССР Фото: Pixabay

Интересные факты о 1 сентября

Начинать новый год с 1 сентября в 325 году решил Константин Великий.

В конце XV века на Руси переняли эту традицию, и с 1492 года начало осени стали считать началом года. Поскольку все школы были при церквях, обучение в них начиналось с 1 сентября – церковного нового года.

При Петре Первом новый год был перенесен на январь, однако в гимназиях и университетах начало обучения осталось прежним: лишь сельские школьники начинали учиться с 1 декабря.

Учебный год в СССР почти всегда начинался 1 сентября, хотя никаких четких указаний на этот счет до 30-х годов не было и дети, как правило, шли в школу после завершения полевых работ. Позднее начало учебного года было официально назначено на этот день.

1 сентября ученики традиционно поздравляют своих учителей и дарят им цветы Фото: Pixabay

В США нет точной даты начала обучения , обычно это период с середины августа до середины сентября. Такая же традиция бытует и в Германии.

В Канаде 1 сентября дети не идут в школу, колледж или университет, а остаются с родителями отмечать последние дни лета. Первый понедельник месяца называется Днем труда и считается официальным окончанием лета. Школа для всех начинается на следующий день – в первый вторник сентября.

В Австралии дети идут в школу после 26 января.

В Японии первый звонок отмечается в апреле, а последний – в марте следующего года.

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