1 ноября: что нельзя делать в Иванов день, приметы и именинники

1 ноября 2020 года в Украине отмечают День работника социальной сферы, а в мире – Международный день вегана и День всех святых. Также Православная Церковь почитает память преподобного Иоанна Рыльского. В народе праздник называют Иванов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 1 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Этот профессиональный праздник был учрежден в апреле 1999 года указом второго президента Украины Леонида Кучмы "в поддержку инициативы работников системы органов труда и социальной политики". Отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.

Этот праздник впервые появился в 1994 году, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Само по себе слово веган получилось из первых трех и последних двух букв английского vegetarian (вегетарианец). Речь идет об образе жизни, который характеризуется полным отказом от продуктов животного происхождения, в том числе от молока, яиц и подобных компонентов.

Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн. Это время считалось волшебным и мистическим, когда стиралась грань между миром живых и мертвых. У католиков принято на День всех святых ходить в храм, после чего посещать кладбище.

1 ноября православные христиане отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского – святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа.

Обычно на Руси в этот день окончательно прощались с теплом. Дни становились короче, могли ударить первые морозы. Люди старались не нагружать себя тяжелой работой, чаще всего именно 1 ноября резали домашнюю птицу и готовили из нее разнообразные вкусные блюда.

Также 1 ноября отмечается День Ангела Дмитрия, Ивана, Леонтия, Михаила, Николая, Павла, Петра, Сергея, Феликса.

Если 1 ноября мороз – то в день Дмитрия Солунского (8 ноября) будет оттепель.

Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме – и наоборот.

Ночью немного снега выпало, а небо звездным осталось – скоро сильные морозы ударят.

Первый снег выпал и не тает, хотя на улице сыро – весной будет много подснежников.

Земля перед снегопадом хорошо подмерзла – к урожайному году.

В этот день нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме.

Следует избегать любых споров и ссор, ведь они могут привести к плохим последствиям.

Одежду, которая сушится на улице или на балконе – лучше убрать, или же перенести стирку на другой день. Считается, что человек, который наденет этот наряд – будет притягивать к себе несчастье.

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