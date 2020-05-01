1 мая в СССР: как праздновали и во что верили советские люди

После Октябрьской революции 1917 в РСФСР Международный день трудящихся назывался "День Интернационала", позднее он стал "Днем международной солидарности трудящихся — Первое Мая".

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как праздновали 1 мая в СССР, а также увидеть раритетные фото.

1 мая в РСФСР, а после и в СССР был нерабочим днем. Во многих городах проводились демонстрации трудящихся и военные парады. На второй день праздника, как правило, проходили "маевки".

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Позже, 1 мая стало нести другой смысл – в СССР "выражали солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением".

ussrvopros.ru

Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун, установленных обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС и представители власти.

Главная демонстрация проходила на Красной площади Москвы.

ussrvopros.ru

Одним из самых "запоминающихся" празднований 1 мая состоялся в 1986 году - через 5 дней после взрыва на ЧАЭС. Несмотря на катастрофическую ситуацию власти СССР не отменили торжественные шествия и не предприняли никаких действий, чтобы уберечь граждан.

newizv.ru

По некоторым данным, в Киеве, который находится всего в ста тридцати километрах от Чернобыля, в домах на северных окраинах города уровень радиации достигал 2, 3 а то и 5 миллирентген в час. Неявка на парад расценивалась как "подстрекательство к панике" и каралась увольнениями с работы и исключением из партии.

newizv.ru

Последняя демонстрация 1 мая в СССР состоялась в 1990 году.

kashin.guru/

Как ранее писал OBOZREVATEL, День труда в Украине традиционно отмечается 1 мая. В нашей стране он является официальным государственным праздником и выходным днем.

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