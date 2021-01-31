1 февраля: какой праздник отмечают, приметы и именинники

1 февраля православные верующие отмечают День памяти преподобного Макария, а в народе его называют Макар-весноуказчик. За границей этот день вошел в историю как Всемирный день хиджаба.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 1 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела в этот день отмечают: Федор, Антон, Арсений, Марк, Петр, Николай.

Макарий был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости, доброты и смирения. Он родился в Египте в селении Птинапор около 301 года, рано стал вдовцом. После смерти жены святой углубился в изучение Священного Писания, а уже после ухода родителей, Макарий решил отрешиться от мирской жизни.

В народе считалось, что по этому дню можно судить о том, какими будут весна и конец зимы. Также существовало несколько традиций и примет. Так, 1 февраля было принято ходить к друг другу в гости и делиться интересными историями за чаем.

Также в этот день с особым вниманием относились к огню в печи и к самой печке, чтобы в доме были мир и достаток. Затопить печь надо было так, чтобы сразу загорелись все поленья, а устье печи стало золотым от огня.

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его – представители ислама. Этот день выделили в календаре с целью привлечь внимание к проблемам верующих, например, к запрету в некоторых странах фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Если 1 февраля на небе ни облачка, то весна будет ранняя.

Капель началась на Макара – весна наступит рано.

А вот если на Макария метель, то весь февраль будет снежным и вьюжным.

Ясная ночь 1 февраля сулит долгую зиму и позднюю весну.

Если в этот день сильные морозы – будет жаркое лето.

На Макария запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не работать потом целый год.

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