1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить

1 апреля отмечают День ангела носители имен Дмитрий и Дарья, которые имеют древние корни.

OBOZREVATEL узнал о том, что означают эти имена и подобрал лучшие поздравления с именинами.

Значение и происхождение имен

Имя Дмитрий пошло из древней Греции. От Деметриос – "посвященный Деметре". Это древнегреческая богиня земли и плодородия. Древнерусское имя Дьмитр(ии), Дъмитръ, откуда произошло Димъка. Также существует уменьшительное имя Митя с XX.

Димитрий Торнара

1 апреля с этим именем связываются из-за мученика Димитрия Торнара, который жил недалеко от турков. Они пытались принудить его стать мусульманином, но Торнара отказался отрекаться от православной веры. Суд за "оскорбление" ислама приговорил его к пыткам, после чего вынес смертный приговор. Дмитрий Торнара обезглавили.

Именины Дарьи отмечаются: 1 апреля, 4 апреля и 17 августа. 1 апреля связывают с мученицей Дарией Римской. Она пострадала за веру в III веке. Дарию вместе с супругом живыми опустили в ров и засыпали камнями и землей за то, что они приняли христианство и решили вести девственную жизнь.

Дария Римская

Существует две версии происхождения имени: имеет древнеперсидские корни – связано с именем персидского императора Дария, а также славянские корни от имен Дарена и Дарина.

Поздравления

Официальные поздравления для коллег, начальства, взрослого поколения или просто знакомых

Дарья, мы вас поздравляем!

Пусть в день Ангела, сейчас,

Все, что мы вам пожелаем

Сбудется вскоре у вас!

Будьте счастливой и смелой,

Радостной, доброй всегда,

Жизнь рулите умело,

Чтоб не грустить никогда!

Вас, Дмитрий, от чистого сердца

С Днем именин поздравляю!

Открыта для счастья пусть дверца,

Любовь пусть мечты исполняет!

И если вдруг горе случится,

Поможет пусть радость забыться!

И в пропасть пусть сразу помчится,

Удача пусть в дом постучится!

Поздравления в прозе

Милая Дарья, я тебя поздравляю и от души хочу пожелать больших надежд и светлых ожиданий, искренней радости и взаимной любви, достижения целей и исполнения желаний, безупречной красоты и несомненного счастья.

Поздравляю, Дмитрий. Желаю всегда оставаться ярким, стильным, веселым, обаятельным, активным, искренним, успешным, целеустремленным, решительным, крутым, везучим парнем, который может любые горы свернуть. Желаю тебе, Димочка, здоровья и оптимизма, широких просторов счастья и горячей страстной любви.

Поздравления СМС

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет,

Чтоб радость скорее проснулась!

Пусть ангел Дмитрия хранит,

Его мы поздравляем,

Пусть горе от него бежит,

Друзья не забывают.

Чтоб всегда его все понимали,

Никогда чтоб не ведать разлуки,

И всегда чтоб его обнимали

Человека любимого руки.

Поздравления в картинках и открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля во многих странах отмечается День смеха и юмора. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, и просто людей, с кем вам предстоит увидеться.

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