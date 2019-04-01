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1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить

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1 апреля отмечают День ангела носители имен Дмитрий и Дарья, которые имеют древние корни.

OBOZREVATEL узнал о том, что означают эти имена и подобрал лучшие поздравления с именинами.

Значение и происхождение имен

Имя Дмитрий пошло из древней Греции. От Деметриос – "посвященный Деметре". Это древнегреческая богиня земли и плодородия. Древнерусское имя Дьмитр(ии), Дъмитръ, откуда произошло Димъка. Также существует уменьшительное имя Митя с XX.

Димитрий Торнара

Димитрий Торнара

1 апреля с этим именем связываются из-за мученика Димитрия Торнара, который жил недалеко от турков. Они пытались принудить его стать мусульманином, но Торнара отказался отрекаться от православной веры. Суд за "оскорбление" ислама приговорил его к пыткам, после чего вынес смертный приговор. Дмитрий Торнара обезглавили.

Именины Дарьи отмечаются: 1 апреля, 4 апреля и 17 августа. 1 апреля связывают с мученицей Дарией Римской. Она пострадала за веру в III веке. Дарию вместе с супругом живыми опустили в ров и засыпали камнями и землей за то, что они приняли христианство и решили вести девственную жизнь.

Дария Римская

Дария Римская

Существует две версии происхождения имени: имеет древнеперсидские корни – связано с именем персидского императора Дария, а также славянские корни от имен Дарена и Дарина.

Поздравления

Официальные поздравления для коллег, начальства, взрослого поколения или просто знакомых

Дарья, мы вас поздравляем!

Пусть в день Ангела, сейчас,

Все, что мы вам пожелаем

Сбудется вскоре у вас!

Будьте счастливой и смелой,

Радостной, доброй всегда,

Жизнь рулите умело,

Чтоб не грустить никогда!

1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить

Вас, Дмитрий, от чистого сердца

С Днем именин поздравляю!

Открыта для счастья пусть дверца,

Любовь пусть мечты исполняет!

И если вдруг горе случится,

Поможет пусть радость забыться!

И в пропасть пусть сразу помчится,

Удача пусть в дом постучится!

Поздравления в прозе

Милая Дарья, я тебя поздравляю и от души хочу пожелать больших надежд и светлых ожиданий, искренней радости и взаимной любви, достижения целей и исполнения желаний, безупречной красоты и несомненного счастья.

1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить

Поздравляю, Дмитрий. Желаю всегда оставаться ярким, стильным, веселым, обаятельным, активным, искренним, успешным, целеустремленным, решительным, крутым, везучим парнем, который может любые горы свернуть. Желаю тебе, Димочка, здоровья и оптимизма, широких просторов счастья и горячей страстной любви.

Поздравления СМС

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет,

Чтоб радость скорее проснулась!

1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить

Пусть ангел Дмитрия хранит,

Его мы поздравляем,

Пусть горе от него бежит,

Друзья не забывают.

Чтоб всегда его все понимали,

Никогда чтоб не ведать разлуки,

И всегда чтоб его обнимали

Человека любимого руки.

Поздравления в картинках и открытки

1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить
1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить
1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить
1 апреля: у кого сегодня именины и как поздравить

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля во многих странах отмечается День смеха и юмора. В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, и просто людей, с кем вам предстоит увидеться.

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Место
Украина
Тег
праздник
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