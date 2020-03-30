1 апреля: откуда пошла традиция разыгрывать в День смеха

Праздник 1 апреля, или еще День смеха, День дурака, известен во всем мире. И хотя в Украине карантин продлен до 24 апреля, в День смеха можно подшутить над друзьями даже из дома.

О традициях 1 апреля, его истории и о самых популярных розыгрышах в разных странах мира расскажет OBOZREVATEL.

1 апреля: День смеха, или День дурака Pixabay

1 апреля: история праздника

Есть несколько версий происхождения 1 апреля как праздника. По одной из них, Днем смеха стал праздник весеннего равноденствия, который всегда встречали разнообразными гуляниями, забавами, проделками и шутками о погоде.

Причем равноденствие обычно отмечалось в период с 19 по 21 марта, но после перехода на Григорианский календарь дата праздника сместилась, а традиции остались теми же.

1 апреля: День смеха, или День дурака Pixabay

Еще по одной теории, День смеха, или как его еще называют, День дурака, тоже связан со сменой календарей, но обычаи этого праздника относятся к Новому году, который наши предки отмечали в конце марта.

Считается, что в Украину День дурака пришел из Германии в начале XVIII века. Тогда он назывался "лживым днем", или еще "Марией-лгуньей": 1 апреля по старому стилю почитают память святой Марии Египетской.

В этот день девушки по обычаю обманывали парней, тренируясь в умении "управлять" суженым.

1 апреля: День смеха, или День дурака Pixabay

Как отмечают 1 апреля в странах мира: популярные розыгрыши

В США на 1 апреля часто звучат розыгрыши от СМИ, однако после каждого из них диктор обязан сообщить, что это шутка.

Среди американских школьников популярными розыгрышами остаются брошенный на дорогу привязанный кошелек или лист бумаги, который цепляется на спину человека с надписью "Пни меня", и шутки в стиле "У тебя шнурок развязался".

Популярные розыгрыши 1 апреля: США theemotionmachine.com

В Германии на 1 апреля люди часто обманывают друг друга, отправляя на невыполнимые поручения.

В Португалии в День смеха народ кидает друг в друга мукой, причем отряхиваться от нее не принято.

Популярные розыгрыши 1 апреля: Португалия turgenevskayamiss.blogspot.com

Во Франции тех, кто верит в первоапрельские шутки, называют "апрельской рыбой". Люди стремятся приклеить к спине прохожих поделку из бумаги в форме рыбы, насыпают в сахарницу соль, добавляют к десертам перец.

Однако самой запомнившейся шуткой на 1 апреля стала заметка газеты "Паризьен" в 1986 году, где подробно описывались планы властей перевезти Эйфелеву башню к реке Марна в 50 километрах от Парижа.

Популярные розыгрыши 1 апреля: Франция turgenevskayamiss.blogspot.com

Разбор конструкции якобы должен был проводиться с помощью вертолетов морской пехоты США. В адрес газеты посыпался шквал обвинений, и граждане Парижа успокоились только после того, как на следующий день "Паризьен" сообщила, что новость была шуткой.

В Индии, праздник весны называется Холи, он мало чем похож на традиционный День дурака. Жители страны не шутят друг над другом – зато они обмазываются красками, прыгают через костры и бросаются специями.

1 апреля в Индии: праздник Холи Pixabay

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит мама Верки Сердючки без грима: 52-летняя Инна Белоконь в жизни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!