Грозит трудоголикам: выяснилась неожиданная причина облысения

Стресс от работы может стать причиной замедления роста волос у мужчин. А риски облысения удваивают частые переработки.

К такому выводу пришли корейские исследователи из Университета Сонгюнгван. Об этом сообщает издание Medical Daily.

Отмечается, что в исследовании, которое длилось с 2013-го по 2017 год, взяли участие более 13 тыс. мужчин в возрасте 20-59 лет. Испытуемых разделили на три группы. Так, первая работала около 40 часов, вторая — почти 52, а третья — свыше 52 часов в неделю. При этом во внимание брались и другие факторы, в частности, образование, семейное положение и вредные привычки.

Облысение у мужчин narodna-pravda.ua

В результате выяснилось, что мужчины, работавшие более 52 часов в неделю, страдают облысением в два раза чаще, чем те, которые трудились по стандартному 40-часовому графику.

По мнению ученых, возникающий при переработках стресс способен вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Помимо этого, иммунная система из-за стресса может и сама начать атаковать волосяной покров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что облысение у мужчин на 80% зависит от передаваемых генов, а не от загрязнения окружающей среды или стресса. Так, отвечающие за облысение гены находятся в Х-хромосоме, которую мужчины унаследуют только от матери. Поэтому раньше считали, что если отец лысый, то сыновьям это не грозит.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!