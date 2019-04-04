Готовность к родам №1? Стало известно о резкой перемене в жизни Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл официально переехали в свой новый дом в Виндзоре перед предстоящими родами.

По данным Daily Mail, на ремонт здания ушли месяцы и теперь будущие родители заселились в семейное "гнездышко".

Принц и герцогиня потратили 50 тысяч фунтов стерлингов на установку звукоизоляции для своего нового дома, чтобы перекрыть шум от самолетов в аэропорту Хитроу, которые летают каждые полчаса. Им установили окна с тройным стеклопакетом.

Также по слухам королевская чета потратила на ремонт коттеджа около трех млн фунтов стерлингов. Специалисты, которые занимались ремонтом, рассказали, что Маркл и Гарри были очень требовательны к работе. Им приходилось заниматься домом в любую погоду.

Их новое жилье находится рядом с домом, где проходил свадебный прием и были сделаны фотографии с помолвки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля стало известно, что Маркл и принц Гарри собираются переехать в новый отремонтированный дом, который подарила королева Елизавета II.

Позже появилась информация, что герцогиня не собирается рожать в госпитале Святой Марии, в котором по традиции появлялись на свет члены королевской семьи.

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