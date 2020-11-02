Готовь красоту осенью: пять бьюти-процедур, которые нужно начинать делать уже сейчас

"Готовь сани летом" - гласит известная поговорка. А мы добавим: к покорению летних пляжей фигурой и идеальной кожей – уже сейчас! Тем более, что о многих косметических манипуляциях вспоминают лишь с наступлением мая-июня, что на самом деле – крайне неправильно. К примеру, эпиляцию или пилинг нужно начинать делать в холодное время года, когда солнце наименее активно.

OBOZREVATEL собрал пять процедур для красоты, которые нужно начинать делать уже сейчас!

Осень – лучшее время для очищения кожи, причем – это не обязательно должны быть только домашние маски и скрабы. Именно в это время года, когда солнечная активность существенно снижается, крайне полезно обратиться к салонным процедурам. К примеру, пройти вакуумный или лазерный пилинг без опаски получить лишние морщины, ожоги или пигментацию из-за солнечных лучей.

Именно осенний пилинг поможет улучшить цвет лица, повысит упругость кожи и избавиться от мелких морщинок. Есть и еще два плюса начинать подобные процедуры осенью. Во-первых, у вас будет достаточно времени, чтобы привести себя в порядок без спешки перед купальным сезоном. Во-вторых, осеннее солнце более лояльно к коже, поэтому "баловать" ее пилингом можно без опаски!

Сегодня в мире красоты главный тренд – это естественность, но тем не менее, мода на отбеливание кожи не отступает, так как многие стремятся убрать пигментные пятна, родинки и родимые пятнышки, и даже веснушки! Как бы там ни было, каждая из нас вольна выбирать, что делать со своей внешностью, но главное – знать, когда лучше всего делать ту или иную процедуру.

Так, отбеливание кожи лучше всего делать осенью. Причина та же – в это время года солнце наименее активно. Именно поэтому отбеливающие процедуры в золотом октябре или "сладком" ноябре делать гораздо полезнее.

Отбеливание лучше всего делать в профессиональных салонах, но для успокоения кожи можно также дополнять процедуру домашними питательными и отбеливающими масками, например – из белой глины.

Если вы хотите иметь такие ножки, как на различных пляжных фотографиях, то делать педикюр нужно уже сейчас. Причем – не реже одного раза в две-три недели. Кроме того, совмещать эту процедуру можно также с теплыми ванночками с эфирными маслами и морской солью. Подобные "бани для ног" также укрепят иммунитет в холодное время года.

Если не делать педикюр в то время, когда мы носим колготки, пятки теряют свою нежность, зарастая ороговевшим слоем кожи и затем, уже весной, будет в несколько раз труднее привести их в порядок и убрать трещины и "шпоры". Кроме того, такая полезная привычка может вам не стоить ничего, ведь эту процедуру можно делать дома совершенно бесплатно!

Многие девушки совершают большую ошибку, прекращая в холодное время года ходить на лазерную эпиляцию или шугаринг. Все дело в том, что после большого перерыва кожа не будет вам благодарна за такой "неожиданный" стресс, который она получит при новом удалении волос. А летняя жара и палящее солнце может превратить и так неприятный опыт в катастрофу, так как выделение пота может спровоцировать появление раздражения, сыпи и даже язв.

Именно поэтому процедуру лучше всего делать и в холодное время года, а если вы никогда не пробовали – самое время начинать именно в период низкой активности солнца, чтобы обезопасить риски для кожи. Недаром мастера лазерной эпиляции советуют первую неделю беречься от прямых солнечных лучей. И да – для полного удаления волос потребуется не один месяц и подготовиться также следует заранее.

Гимнастика для лица – крайне полезная техника, которая помогает коже сохранять эластичность и упругость, а также предотвращает появление первых (или новых) морщин и делает лицо визуально худее и подтянутее.

Однако, летом начинать гимнастику крайне не рекомендуется, так как жара очень плохо влияет на кожу, делая ее "распаренной" и непригодной для внезапных нагрузок. Кроме того, прямые солнечные лучи могут привести к ожогам и покраснениям, поэтому "насиловать" ее упражнениями не рекомендуется. И еще одно препятствие – это летние отеки, которые возникают у многих из-за тех же высоких температур.

Ну и кроме того, для того, чтобы добиться результата, как и для любых физических упражнений, необходимо время – хотя бы несколько месяцев. А чтобы уверенно позировать на фото и улыбаться, начните уже сейчас!

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