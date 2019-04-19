Гороскоп на 20 апреля 2019: кому не повезет в первый выходной

Гороскоп на 20 апреля 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Овнам и Девам сегодня повезет, но вот некоторым другим знакам Зодиака лучше поберечься и быть готовыми к не лучшему дню в их жизни. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов.

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Овен

20 апреля дела у Овнов пойдут на лад даже там, где он давно перестал надеяться. Именно завтра можно ожидать успехов как в финансовой, так и личной сферах.

Телец

Гороскоп рекомендует Тельцам в субботу больше двигаться, дышать теплым весенним воздухом. Возможно, стоит пересилить лень и сходить в спортзал или побегать на стадионе.

Близнецы

20 апреля многим Близнецам захочется избавиться от груза прошлых ошибок и огорчений. Вечером вам могут вернуть старый долг и вообще в финансовом плане у вас начинается белая полоса.

Рак

Звезды предупреждают Раков о том, что здоровье у них не железное. В субботу вас могут настигнуть головные боли, которые вызваны неправильным отношением к себе. Отдохните и все наладится.

Лев

20 апреля 2019 года у Львов будет суматошный день. Вам нужно будет решить гору накопившихся дел по дому и на личном фронте. Впрочем, вечером вас ждет приятный сюрприз.

Можно ожидать улучшения семейных дел и в сфере бизнеса.

Дева

Горокоп советует Деве выходить в субботу на первые роли, а не отсиживаться в стороне. Завтра ваш день - все будет здорово получаться, поэтому не тратьте время зря.

Весы

20 апреля Весы будут разрываться между интересными предложениями и заманчивыми проектами. Возможно, вас ждет важная командировка, которая может дать толчок вашей карьере.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпионам удачный во всех отношениях день. С деньгами у вас пока не очень, но зато на работе все получается. А это значит, что скоро материальные проблемы останутся позади.

Этот день не подходит для начала борьбы с лишним весом, но зато прекрасно годится для творческой деятельности - сегодня вдохновение будет с вами.

Стрелец

В субботу вы на глазах измените своим принципам, преобразитесь внешне, а также решите круто поменять личную жизнь. Вот такой судьбоносный день! Только будьте осмотрительнее перед тем, как расставаться с людьми, которые вас часто поддерживали. Сказать им "до свидания" – вот это другое дело.

Козерог

Вполне возможно, что вы намереваетесь пойти новым путем. Если хотите измениться, необходимо сделать первый шаг. Проявите смелость в любовных вопросах и будьте более спонтанными, когда дело доходит до того, чтобы делиться своими чувствами. Также сконцентрируйтесь на своих навыках импровизации, чтобы сделать жизнь веселее.

Водолей

Гороскоп на 20 апреля говорит, что в первой половине дня Водолеи могут получить новость, которая их не очень порадует. Не пытайтесь никого обманывать в субботу, поскольку это обязательно всплывет.

Рыбы

20 апреля звезды рекомендуют вам поговорить с близким человеком. Похоже, что на вас за что-то злятся. Также звезды советуют вам уделить в субботу больше времени себе - вы это заслужили.

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