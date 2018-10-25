Гороскоп на 26 октября 2018: кому не стоит надеяться на удачу

Астрологи рассказали, как следует провести пятницу, 26 октября.

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Овен

Благоприятный день для дальних поездок и знакомства с новыми людьми. Новые впечатления помогут вам избавиться от усталости и обыденности.

Телец

В первой половине дня старайтесь сдерживать своим эмоции, ведь неудачно сказанное слово может обидеть вашего близкого человека.

Близнецы

Близнецам гороскоп подсказывает, что смотреть на вещи стоит по-философски, а не паниковать при каждой возможности. Берегите свои нервы!

Рак

Ракам стоит по утрам не опаздывать и распланировать свое время. Ведь их ждет много дел, требующих концентрации внимания.

Лев

Для Львов сегодняшний гороскоп сулит замечательный день, но только в том случае, если они будут относиться к окружающим людям мягко и корректно.

Дева

Девам гороскоп подсказывает, что у них появится человек, который их вдохновит.

Весы

Ваша страстная натура просто жаждет бурных развлечений. Вам может показаться, что все нормальные мужчины уже упали в зимнюю спячку. Но гороскоп утверждает, что это не так.

Скорпион

Скорпионы будут в центре внимания коллектива. Ваши идеи оценит руководство, и вы получите необходимый финансовый результат.

Стрелец

Вас порадует неожиданный подарок от важного человека.

Козерог

Звезды предостерегают: не давайте денег в долг, а еще не стоит давать щедрых обещаний, которых вы не в состоянии выполнить.

Водолей

Сделайте серьезный выбор. Он изменит ваши планы на жизнь.

Рыбы

Обязательно найдите время для отдыха. Работа подождет, а организм - нет.