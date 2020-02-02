Глубокое декольте и в окружении мужчин: в сети всплыли ранее неизвестные фото Маркл

В сети появились ранее неизвестные фотографии Меган Маркл, которые были сделаны до свадьбы герцогини с принцем Гарри.

Так, как пишет издание The Sun, снимки были опубликованы в Twitter друзьями Маркл.

Меган Маркл Getty

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На одной из фотографий Меган сфотографирована в облегающем черном платье с пикантным вырезом в области декольте. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

Меган Маркл The Sun

На другом фото Маркл позирует в коротком белом платье вместе с двумя мужчинами.

Меган Маркл The Sun

Еще на одном селфи герцогиня сфотографирована со своим коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Риком Хоффманом.

Меган Маркл и Рик Хоффман The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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