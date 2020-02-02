Глубокое декольте и в окружении мужчин: в сети всплыли ранее неизвестные фото Маркл

В сети появились ранее неизвестные фотографии Меган Маркл, которые были сделаны до свадьбы герцогини с принцем Гарри.
Так, как пишет издание The Sun, снимки были опубликованы в Twitter друзьями Маркл.
Меган Маркл
Getty
На одной из фотографий Меган сфотографирована в облегающем черном платье с пикантным вырезом в области декольте. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.
Меган Маркл
The Sun
На другом фото Маркл позирует в коротком белом платье вместе с двумя мужчинами.
Меган Маркл
The Sun
Еще на одном селфи герцогиня сфотографирована со своим коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Риком Хоффманом.
Меган Маркл и Рик Хоффман
The Sun
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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