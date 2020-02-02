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2 февраля • обновлено в 12:45
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/ Женский журнал

Глубокое декольте и в окружении мужчин: в сети всплыли ранее неизвестные фото Маркл

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В сети появились ранее неизвестные фотографии Меган Маркл, которые были сделаны до свадьбы герцогини с принцем Гарри.

Так, как пишет издание The Sun, снимки были опубликованы в Twitter друзьями Маркл.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новости
Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи

На одной из фотографий Меган сфотографирована в облегающем черном платье с пикантным вырезом в области декольте. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

На другом фото Маркл позирует в коротком белом платье вместе с двумя мужчинами.

Меган Маркл

Меган Маркл

The Sun

Еще на одном селфи герцогиня сфотографирована со своим коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Риком Хоффманом.

Меган Маркл и Рик Хоффман

Меган Маркл и Рик Хоффман

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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