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"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото

3.1т Читать материал на украинском

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она похвасталась стройными ногами в белье. Отметим, что в черно-белом кадре артистка позировала в воде оперевшись о сваи.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Instagram@tina_karol

Новости
"После бурного секса?" Полуголая Каменских взбудоражила сеть пикантным фото

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Они засыпали звезду комплиментами.

"Вау, какая красотка!", "Очень похудела, но тебе к лицу", "Красивая фигура", "Шикарные фото!", "Богиня", "Ну прям очень", — восхищались в сети.

"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото
"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото
"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото
"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото
"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время:

Тина Кароль засветила "пятую точку"

Тина Кароль засветила "пятую точку"

Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Instagram@tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Instagram@tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Instagram@tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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