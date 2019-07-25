"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она похвасталась стройными ногами в белье. Отметим, что в черно-белом кадре артистка позировала в воде оперевшись о сваи.

Тина Кароль Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Instagram@tina_karol

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Они засыпали звезду комплиментами.

"Вау, какая красотка!", "Очень похудела, но тебе к лицу", "Красивая фигура", "Шикарные фото!", "Богиня", "Ну прям очень", — восхищались в сети.

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время:

Тина Кароль засветила "пятую точку" Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Instagram@tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Instagram@tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь Instagram@tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Instagram@tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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