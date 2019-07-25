"Держите меня!" Полуголая Кароль взбудоражила сеть пикантным фото

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она похвасталась стройными ногами в белье. Отметим, что в черно-белом кадре артистка позировала в воде оперевшись о сваи.
Тина Кароль
Instagram@tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Instagram@tina_karol
Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Они засыпали звезду комплиментами.
"Вау, какая красотка!", "Очень похудела, но тебе к лицу", "Красивая фигура", "Шикарные фото!", "Богиня", "Ну прям очень", — восхищались в сети.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время:
Тина Кароль засветила "пятую точку"
Instagram@tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Instagram@tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль
Instagram@tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Instagram@tina_karol
Тина Кароль засветила пышную грудь
Instagram@tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Instagram@tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.
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