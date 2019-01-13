Гадание на Старый Новый год: как узнать свое будущее

Наши предки в старину верили, что ночь с 13 на 14 января является одной из лучших для гаданий на будущее, потому что именно в это время все таинственные силы стремятся попасть в наш мир.

OBOZREVATEL расскажет о древних и надежных способах ворожбы на Старый Новый год.

Для того, чтобы гадание имело наиболее точный эффект, нужно настроится на серьезный лад, распустить волосы, развязать все узлы на одежде, снять украшения, мысленно отгородиться от реального мира и четко сформулировать вопросы.

Девушка shutr.bz

Гадание по книге

Нужно взять наугад любую книгу и задать вопрос. После этого гадающий называет номер страницы и строки на ней — то, что написано в этой книге, то и служит ответом.

Гадание "Да – нет"

Надо взять банку с крупой или зерном и держать над ней левую руку ладонью вниз. Задать вопрос. Затем взять из банки горсть зерна и высыпать ее на стол, после чего надо пересчитать количество зерен. Четное число означает положительный ответ на вопрос, а нечетное – отрицательный.

Гадание на количество и пол будущих детей

В рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить на мороз. Перед сном рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество ямок указывает на количество девочек, а количество бугорков говорит о том, сколько будет мальчиков.

Гадание на воске

Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи трактуют будущее по фигуркам, что образовались.

Гадание с расческой

Нужно положить под подушку расческу и, ложась спать, сказать: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто приснится, с тем и выпадет жениться.

Гадание на семейную жизнь

Чтобы узнать, какой будет семейная жизнь, в старину девушки гадали так: на Старый Новый год у ворот сыпали три кучки зерна. Утром проверяли: если зерно оставалось лежать нетронутым, то и семейная жизнь будет счастливой. Если же кучки разрушены, ждало несчастье.

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