Фотограф показала растяжки женщины, дважды похудевшей на 50 кг

Украинский фотограф Марта Сирко показала на снимках растяжки женщины, дважды похудевшей на 50 кг.

По ее словам, идея фотопроекта заключалась в том, чтобы показать – идеальных людей не существует. Поэтому, как отметила Сирко, не стоит комплексовать. Соответствующие кадры были опубликованы изданием Wonderzine.

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

"После фотосессии девушки плюс-сайз, мне написала Марьяна и рассказала свою историю, как дважды похудела на 50 килограммов. С ней мы и сделали эту съемку. Я сама имею довольно сильные растяжки на ногах, но я на своих съемках автопортретов умею скрывать их хорошим светом. У меня есть комплексы – выйти в купальнике, например. Особенно если рядом много знакомых. Сейчас я учу себя, что это нормально. Поэтому такие съемки – мои исследования. Ведь я понимаю, что тело может меняться. Я устала от идеальных людей в соцсетях. Реальность – другая", – поделилась фотограф.

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Фото: Марта Сирко/ wonderzine.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая дорогая модель plus-size Эшли Грэм полностью оголилась на фото и показала растяжки на теле. Она в январе 2020 года впервые стала мамой.