"Жесть": украинки разозлились из-за откровенного календаря на 2020 год

Украинская компания "Агро-Центр" перед Новым годом выпустила ежегодный календарь, для которого известный фотограф Давид Дубницкий сделал откровенные снимки женщин.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор медиа-центра компании Макс Безека (чтобы посмотреть фото (18+), просколльте до конца страницы).

"Традиции есть традиции. Готов наш нынешний календарь. Не так много календарей, которые могу подарить. Но вы пишите", – подписал он.

В частности, Дубницкий представил женщин фермершами, которые утрированно демонстрируют свою сексуальность, что отображается на голых ягодицах, просвечивающихся майках без лифчика и соблазнительных позах.

Что примечательно, женская аудитория в соцсетях не оценила работу фотографа, на которого обиделись из-за чрезмерно пикантной подачи.

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Жесть, честно говоря. Не ожидала, что скатитесь к откровенной объективации", "А почему нет мужчин в календаре? Придется покупать как всегда австралийских пожарных с котиками", "Я от вас такого не ожидала", "Похоже, количество тех, кто адекватно оценивает такие "шедевры", превышает количество их любителей", "Это ужасно", "Я думала, что это уже давно не популярно, но вижу, что ошибалась", – прокомментировали украинки.

Фото: "Агро-Центр" выпустил откровенный календарь с фотографиями женщин (18+)

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

"Агро-Центр" – откровенный календарь Фото: news.agro-center

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитые украинские спортсменки, среди которых легкоатлетка Марина Бех-Романчук и художественная гимнастка Анна Ризатдинова, снялись для откровенного календаря Drive Time на 2020 мужского журнала XXL.

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